¡Insólito! Hackean mini consola de Sony 'PlayStation Classic' para meter más juego [VIDEO]

Los fabricantes de consolas odian a los creadores de emuladores por la forma en que permiten a las personas jugar más sin comprar su hardware, o incluso sus actualizaciones de juegos. Sin embargo, dos de las tres mayores compañías de consolas de juegos han recurrido al uso de esos para uno de los juguetes más vendidos.

Pero está claro que hacen un gran esfuerzo para bloquear el acceso a ellos, pero parece que Sony se ha equivocado un poco, al permitir el acceso al menú del emulador instalado utilizando solo los teclados USB.

Ya no es un secreto que Sony usó el emulador de código abierto PCSX, específicamente la versión ReARMed, para la mini consola retro clásica de PlayStation. Ese solo hecho le ha dado algo de esperanza a los modders y los hackers, pero la mayoría de los usuarios habituales se quedan fuera de la diversión.

Pero si tiene ciertas marcas y modelos de teclados, cualquiera puede modificar su experiencia PS1 Classic. A su propio riesgo, por supuesto. La gente del canal de Retro Gaming Arts afirma que solo se encontraron con esta "hazaña" por accidente. Simplemente conectando un teclado USB y presionan la tecla Escape en uno de los juegos.

Esto trajo un "Menú PCSX" que les permite cambiar algunas configuraciones del emulador, incluida la velocidad de cuadros, líneas de escaneo CRT emuladas, etc. El truco, sin embargo, está en el teclado. No se ha comprobado que todos los teclados funcionan y no todas las teclas funcionan como se podría esperar.

Los jugadores teorizan que hay una lista negra de USB menos que perfecta en la consola Classic, lo que hace posible que algunos teclados pasen por alto el cheque y otros no. "Básicamente, todo lo que hice fue tomar un teclado USB y enchufarlo, y luego entré en uno de los juegos y pulsé Escape, y luego eso me dio todo el acceso al emulador", dijo Matt en la sección del siguiente vídeo.

EL DATO:

Oficialmente son 20 juegos los que vienen dentro de la mini-consola.