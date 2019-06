Youtube: Tremendo nocaut con el que Gennady Golovkin derrotó a Steve Rolls en menos de 1 minuto

El boxeador Gennady Golovkin, excampeón mundial de peso mediano, volvió al ring con más fuerza que nunca tras nueve meses de ausencia. Venció con un contundente nocaut al canadiense Steve Rolls en el Madison Square Garden de New York, Estados Unidos.

El combate, que estuvo programada para 10 rondas, reunió a más de 12 mil espectadores en el Madison. El mundo del boxeo estaba expectante al regreso del kazajo Golovkin, quien ostenta distintos logros en su historial como la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Atenas (2004) y varios campeonatos mundiales.

El impresionante nocaut recién se produjo en el cuatro asalto. Golovkin acorraló contra las cuerdas a Steve Roll, le dio varios golpes para luego propinarle un gancho con la izquierda. En menos de 51 segundos de comenzado el round, ya teníamos al ganador. Gennady Golovkin volvía al cuadrilátero con una victoria.

Momento del KO

"Me siento genial. Como un nuevo bebé, completamente diferente, porque volví al nocaut. Me encantan los nocauts y me encanta Nueva York. Fue una gran noche para todos", manifestó emocionado Golovkin de 37 años luego de ganar.

Asimismo, siguió declarando y de inmediato desafió a uno de sus posibles rivales: “Todo el mundo sabe contra quién quiero pelear: estoy listo para Canelo.Tráiganlo. Si quieren un gran show, por favor avísenle", reveló Gennady Golovkin

En seguida el mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez le respondió mediante sus redes sociales con un emoji de risa. Pero, ¿por qué mencionó al 'Canelo' Álvarez? Pues, ya que existe una la rivalidad entre ellos. El 15 de septiembre de 2018 en Las Vegas, Canelo lo derretó (114-114, 115-113, 115-113) en un fallo polémico. Previo a ese enfrentamiento, se vieron las caras en el 2017, finalizando en empate.