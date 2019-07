Agente de André Carrillo se 'queda callado' tras pedido de un hincha en Twitter

Ayer Carlos Zambrano festejó su cumpleaños número 30 y se comenzaron a filtrar algunos videos de los seleccionados peruanos que asistieron. Ante ello. el agente del jugador, Elio Casareto, dedicó una publicación en Twitter para los que criticar la celebración del futbolista.

Elio Casareto utilizó fuertes palabras a los críticos de la fiesta de Carlos Zambrano. "Notable fiesta sorpresa de la familia Zambrano para celebrar los 30 años de una de las personas más correctas que el fútbol me ha permitido conocer. Seguramente hubo infiltrados, cagones, soplones cámaras escondidas, etc. Informen lo que quieran. La hemos pasado de lujo", publicó el agente FIFA en Twitter.

Contundente pedido de un hincha

Ante ello, uno seguidor de Elio Casareto, le hizo un contundente pedido que el agente no pudo responder. "En vez de estar festejando y gritándole a los 4 vientos de fiestecitas colócalo en un buen club y no pienses en tu bolsillo. Mandaste a Carrillo a jugar con camellos, ojalá Zambrano no sea otro que le siga los pasos", escribió.

André Carrillo sigue sin definir su futuro

Como se recuerda, Al Hilal fue el equipo que tuvo a André Carrillo. Por lo mostrado en la Copa América, su nivel fue bajo al que tuvo en el Mundial de Rusia. El año pasado, estuvo jugando en la Premier League con el Watford.

Benfica, dueño de su pase pide al equipo árabe 15 millones de euros. Aún no hay un acuerdo para la transferencia. Por el momento, Anderlecht (Bélgica) es otro club que lo tiene en agenda.

Carlos Zambrano busca equipo

De otro lado, el préstamo de Carlos Zambrano con el Basel de Suiza culminó, y ahora tiene que regresar al Dinamo de Kiev de Ucrania. Por el momento se encuentra de vacaciones mientras el cuadro ucraniano se encuentra en Austria en plena pretemporada. Lo dirige Aliaksandr Jatskevich.

Participaron en la Copa América

Tanto como Carlos Zambrano y André Carrillo participaron de la Copa América, logrando el subcampeonato con la selección peruana (perdieron ante Brasil, anfitrión). El 'León' jugó los cinco partidos. Mientras que la 'Culebra' cuatro.