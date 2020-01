Freestyle: Rapero Force anuncia que no volverá a ser parte de la FMS España [VIDEO]

Freestyle | Force es uno de los MC's español más conocidos y reconocidos a nivel internacional por la cantidad de concursos de los cuales ha participado. El freestyler se consolida además, como un youtuber quien mediante su canal de esa red social, puede llegar a sus fanáticos con mayor facilidad. Force ha visto en esta plataforma un espacio para interactuar con quienes lo siguen a diario.

El rapero, sin embargo, no logró alcanzar el puntaje requerido para ser considerado dentro de la FMS España. Force descendió en la última edición de la competencia que trajo como ganador absoluto a Chuty, freestyler que ha consolidado su nombre a nivel internacional.

De esta manera, Force luego de la competencia tuvo palabras muy alteradas sobre lo que sería su permanencia en el freestyle. Él comentó con la "cabeza caliente" que no seguiría más en la competencia y que dejaría del todo al rubro urbano.

Estas declaraciones, como ahora él mismo las cuenta, fueron en un momento de "calentura". Force mediante su canal de Youtube comentó qué es lo que pasará con él en el ámbito del freestyle. El rapero contó que sus declaraciones fueron exaltadas y que, pensándolo bien, no se retirará del rubro, pero sí de una competencia muy importante.

Force cree que la FMS no está hecha para él, pues además de no compartir las reglas, no se ubica dentro de la competencia, por lo que siente que es en la que peor le va desde que empezó su camino en el freestyle. Por ello, ha decidido solo competir en torneos que no tengan que ver con la liga de su país, y en el caso de que alguna competencia sea sumatoria a la FMS, hay un "99% de probabilidades, que renuncie", comentó.

VIDEO | Freestyle: Rapero Force anuncia que no volverá a ser parte de la FMS España