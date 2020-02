Viña del Mar 2020: revive las incidencias de la tercera noche del Festival de la Quinta Vergara

Viña del Mar 2020 tuvo en su show estelar de Ana Gabriel y Pimpinela por FOX Life. Todos todos los pormenores que tuvo la tercera noche del Festival de la Quinta Vergara fue sorprendente pese a los problemas sociales que atraviesa el país sureño. Además, también estuvo Ernesto Belloni, uno de sus artistas memorables de Chile, que con su comicidad deslumbró a todos los asistentes y se pudo llevar la 'Gaviota de Plata'.

Finalmente, este miércoles 26 de febrero estarán por la cuarta fecha Pablo Alborán, Fusión Humor y Luciano Pereyra. Cabe recalcar que la banda británica Maroon 5 ya se encuentra en la ciudad de Valparaíso para ser parte de la quinta noche. Cabe precisar que esta agrupación hará su debut en el festival internacional.

MINUTO A MINUTO

- Ernesto Belloni recibe la 'Gaviota de Plata'

- Viña estalla en carcajadas

- El humorista Ernesto Belloni hace reir la Quinta Vergara

- La Quinta Vergara despide entre aplausos a Ana Gabriel

- La cantante interpreta 'Quién como tú'

- Ana Gabriel recibe la 'Gaviota de Plata'

- La cantante mexicana cautiva su éxito “Luna” y remece la Quinta Vergara

- Ana Gabriel recibe el cariño del público

- La cantante mexicana interpreta “Mi Talismán” y hace gozar al Monstruo.

- El público de Viña del Mar aplaude cuando Ana Gabriel comienza a cantar "No te hago falta"

- Ana Gabriel se presenta en la Quinta Vergara

- Inició la tercera fecha de Viña del Mar

PREVIA

La tercera fecha de Viña del Mar 2020 está a pocas horas de iniciarse y las grandes expectativas estarán puestas para los tres artistas que brindarán sus respectivos conciertos ante miles de espectadores chilenos y extranjeros.

Esta gran gala tendrá a conocidos presentadores chilenos como: Martín Cárcamo y María Luisa Godoy.. Asimismo, la presentación anterior estuvo dentro del ojo público, ya que Mon Laferte tuvo unas fuertes declaraciones cuando subió al escenario.

“Quiero decirles que muchas gracias por venir. Sé lo que significa venir hasta acá. Quiero despedirme y no quiero que esto se tome a mal. Es un símbolo. Yo ya me llevé las gaviotas de platino y todas las cosas que ustedes pidieron, todo el cariño y todo. Pero como símbolo de que Chile está en un momento muy especial, en un momento difícil; a modo significativo voy a entregar mis gaviotas porque yo no quería venir a celebrar un festival”, sentenció la cantante.

Por otra parte, nuestra compatriota Luz Merly no tuvo una buena entrada en la gala situada en Valparaíso, puesto que, obtuvo una baja calificación por los jurados de dicho certamen que disputa para llevar la Gaviota de Oro por la mejor canción de género extranjero.

Finalmente te presentamos todos los detalles que Viña del Mar 2020 tiene para esta tercera fecha que durará hasta el próximo 28 de febrero. Revisa todos los pormenores a continuación.

Concierto de Mon Laferte por la segunda fecha de Viña del Mar 2020

La polémica cantante chilena ofreció un espectacular concierto frente a los miles de compatriotas que presenciaron el evento. Al termino de su repertorio, se llevó todas las palmas de los espectadoras. Además, no fue indiferente ante la crisis que tiene su país natal.

¿Quién abre el festival de Viña 2020?

Los presentadores de esta gala serán Martín Cárcamo y María Luisa Godoy.

¿Quiénes estarán hoy en el festival de Viña del Mar 2020?

Martes 25 de febrero

- Ana Gabriel

- Pimpinela

- Ernesto Belloni

Parrilla del Festival de Viña 2020



¿A qué hora ver el tercer día de Viña del Mar 2020?

Chile y Argentina: 22:00 hrs

Perú, Ecuador y Colombia: 20:00

¿En qué canales ver Viña del Mar 2020?

Los canales que serán los encargados de transmitir el evento en latinoamerica son:

Fox Life

Canal 13

TVN Chile

Fox Channel

Radio ADN

Entradas Viña 2020

¿Dónde se realiza el Festival de Viña del Mar 2020?

Viña del Mar 2020 se desarrollará en el Anfiteatro de la Quinta Vergara, localizada en la región chilena de Valparaíso. Tiene una capacidad para 15 mil personas (aproximadamente). Es importante señalar, que por tradición se festeja en este sitio desde 1960.