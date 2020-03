Coronavirus [EN VIVO]: sigue las noticias del COVID-19 y cómo afecta al deporte mundial

Coronavirus EN VIVO llegó a Sudamérica y en Perú ya son 86 personas infectadas por el momento. El pasado 30 de diciembre se conoció que en Wuhan (China) empezaba a registrarse una serie de personas con los mismos síntomas de esta enfermedad que lamentablemente cobró miles de vidas humanas.

Asimismo, dos meses después, se declaró como pandemia por la OMS, casi todos los eventos deportivos se han suspendido hasta nuevo aviso. Deportistas y celebridades dieron positivo a este virus que conlleva la preocupación de los fanáticos alrededor del mundo.

A través del portal de Google Maps, podemos apreciar detalladamente sobre que países está infectado por la pandemia que aterra a todos los ciudadanos en el mundo.

1:00 p.m El presidente del Inter de Brasil, Marcelo Medeiro, presenta síntomas de COVID-19

10:00 am. El jugador de la Juventus Matuidi da positivo a prueba de coronavirus

17:00 p.m. El director técnico del Flamengo, Jorge Jesús, dio positivo en prueba de coronavirus.

14:00 p.m El jugador del Chelsea, Mason Mount, no acató cuarentena y su club plantea un castigo.

13:00 p.m. Martín Vizcarra anuncia que población vulnerable recibirá 380 soles durante los días de aislamiento.

12: 00 p.m. Claudio Pizarro envia un mensaje de conciencia en sus redes sociales y pide que respeten aislamiento.

11: 00 a.m. Sebastián Lópéz, arquero de Temuco, fue puesto en cuarentena por riesgo al coronavirus.

10: 00 a.m. Francisco García fallece a los 21 años tras complicarse su situación luego de contraer coronavirus. Desempeñaba como DT de menores en un tradicional equipo español.

07:44 a.m. Ministra de Salud confirma que ahora hay 86 casos confirmados por coronavirus.

20:00 p.m Martín Vizcarra anuncia estado de emergencia por 15 días al Perú

18:00 p.m. El presidente de Argentina, Alberto Fernandez, anunció que el fútbol de ese país se podría continuar jugando a puertas cerradas.

16:00 p.m. Dominique Blanc y Slavia Kokeza, presidentes de la Asociación Suiza de Fútbol y la Federación Serbia respectivamente, han sido contagiados por coronavirus.

14:16 p.m. La Confederación Brasileña de Fútbol confirmó la suspensión de competiciones a partir del lunes por el coronavirus.

A CBF decidiu suspender, a partir de 16/3, por prazo indeterminado, as competições nacionais sob sua coordenação que estão em andamento: Copa do Brasil, Campeonatos Brasileiros Femininos A1 e A2, Campeonato Brasileiro Sub-17 e Copa do Brasil Sub-20. https://t.co/MOVT4VomPt pic.twitter.com/BSaBn7JCit