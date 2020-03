Congreso autorizó a la PNP y FFAA el uso de armas para restablecer el orden en la emergencia del COVID-19

El diario oficial El Peruano publicó la Ley N° 31012 que fue enviada por el Congreso y que recibe el nombre de "Ley de Protección Policial". Dicha normativa permite a los miembros de la Policía Nacional del Perú así como a los de las Fuerzas Armadas emplear el uso de las armas para restablecer el orden durante la cuarentena por el coronavirus.

"Está exento de responsabilidad penal: El personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que, en el cumplimiento de su función constitucional y en uso de sus armas u otro medio de defensa en forma reglamentaria, cause lesiones o muerte", indica el artículo 5 que modifica el numeral 11 del artículo 20 del Decreto N° 635 del Código Penal.

Y es que en los últimos días se situaron casos de agresión física y verbal hacia los miembros de las Fuerzas Armadas así como para los de la Policía Nacional del Perú. El caso del capitán del Ejército, Christian Cueva, marcó un antes y después.

"La presente ley tiene por finalidad garantizar la eficiencia del servicio que presta el personal policial en el cumplimiento de su función constitucional cuando hacen uso de sus armas o medios de defensa, cuando hacen uso de sus armas o medios de defensa en forma reglamentaria y de esta manera gocen de la protección legal del Estado".

Policías agredidos en Estado de Emergencia

Tres casos de agresión se han reportado en los últimos días. El primero ocurrió en Piura, en donde efectivo de la PNP denunció haber sido agredido por pobladores de la zona luego de haberles indicado las disposiciones para afrontar el coronavirus.

“Uno no quiere respetar el tema de la inmovilización social obligatoria… por llamarle la atención, por hablarles, es que uno recibe así el trato de los civiles que no quieren y se rehúsan a hacer caso en Piura”, mencionó en la grabación.

Caso La Pascana

El segundo ocurrió en La Pascana, Comas. Un hombre, que fue identificado por el Ministerio del Interior como David Díaz, agredió al Suboficial Técnico de Primera, Sadler Caman, quien evitó que se fugue de la comisaria tras ser intervenido por no acatar la cuarentena por el coronavirus.

“La sangre que tiene en el polo es del policía, porque usted no tiene ninguna herida. Miren, pobre colega, el señor es un ser humano merece respeto. Ni una gota de sangre tiene usted, así los ciudadanos se quejan de la policía, piensan que los maltratan. Pero mira lo que hace con el efectivo policial, le ha reventado la nariz por cumplir con su trabajo y su deber, miren lo que le hacen, y ustedes después se quejan”, expresó el colega del agredido.

Mujer Embarazada

Un video reveló que una mujer embarazada encaró a un miembro de la Policía Nacional del Perú por presuntamente haberla detenido de manera ilegal. Durante la emisión del video, se escucha a algunos testigos señalar a la señora como una 'malcriada'.

"No te aproveches de tu condición", indicó una policía quien decidió auxiliar a su compañero ante el hecho. "Que no me falte el respeto", exclamó la mujer embarazada quien a su vez retaba al oficial a que la espose y se la lleve a la comisaría.