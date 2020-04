Coronavirus en Lima: conoce los distritos con más casos de COVID-19 en la capital

El coronavirus sigue avanzando en Perú y Lima concentra el 71.09% de los casos de todo el país. Así, a continuación presentamos un listado de los distritos con más personas que dieron positivo en la prueba de covid-19 hasta hoy miércoles 8 de abril.



Jesús María presenta el mayor número de casos al registrar 475 personas infectadas, según el listado realizado por el Instituto Nacional de Salud. Así, dicho distrito concentra 22.5% del total.

Ante ello, el alcalde de Jesús María, Jorge Quintana, confirmó la veracidad de la cifra, pero pidió no alarmar a la población dado que en muchos casos se trata de personas que no viven en el distrito, pero que registran ese distrito en su DNI.



“La cifra es correcta. Es real. El tema es que hay una población, de más o menos 50 mil personas que tienen el DNI de Jesús María, pero que no viven en el distrito. La gente cambia o mantiene (su domicilio) en el DNI a Jesús María para ser atendida en el Hospital Rebagliati. No dudo que la cifra sea real, pero no la sentimos en el distrito”, aseguró.



Es importante detallar que, luego de Jesús María, le siguen Cercado de Lima (385), Miraflores (109), San Borja (100) y La Victoria (78).



Distritos con más casos de coronavirus en Lima

Jesús María: 475

Cercado de Lima: 385

Miraflores: 109

San Borja: 100

La Victoria: 78

San Martín de Porres: 72

Surco: 71

Comas: 56

Barranco: 55

San Isidro: 52

Villa El Salvador: 52

Ate: 51

San Miguel: 40

San Juan de Lurigancho: 42

Magdalena: 36

Santa Anita: 32

La Molina: 26

San Juan de Miraflores: 21

Pueblo Libre: 19

Villa María del Triunfo: 17

Rimac: 17

Independencia: 14

Otros: 94

Balance del COVID-19 en Perú

Hasta el momento, hoy miércoles 8 de abril se registran 2954 casos confirmados de coronavirus en Perú, de los cuales 107 han fallecido.

¿Cómo se propaga el coronavirus?

Seguir indicaciones.

Recomendaciones para evitar contagiarse de coronavirus

- Lavarse las manos con agua y jabón de cualquier tipo

- Evitar tocarse la cara, los ojos, la nariz y la boca sin lavarse las manos

- Cubra su nariz y boca al toser o estornudar

- Evite contacto con personas con dolencia respiratoria.

- Evite saludar con beso en la cara

- Si tiene un familiar o conocido con síntomas del coronavirus, llame al 113.