Coronavirus en Colombia, minuto a minuto: infectados y muertes - HOY, domingo 3 de mayo

16:47 El Ministerio de Salud da nuevas cifras sobre el coronavirus en el país.

#ReporteCOVID19 🦠 Para este 3 de mayo, confirmamos en Colombia 1.722 recuperados, 7.668 casos de coronavirus y 340 fallecidos.



Más información: https://t.co/6qWMUertKy pic.twitter.com/yuUmh5vOW3 — MinSaludCol (@MinSaludCol) May 3, 2020

15:00 El Ministerio del Interior reparte ayuda humanitaria a los que más lo necesitan.

Así fue la entrega de ayudas humanitarias de emergencia en el Resguardo Río Tomo Beweri de Cumaribo #Vichada.#ColombiaEstáContigo#UnMillónDeFamilias pic.twitter.com/xeWCONcIwA — MinInterior Colombia (@MinInterior) May 3, 2020

13:30 Gobierno evalúa abrir algunas localidades que no tienen casos de coronavirus, según la Ministra del Interior.

13:00 El Ministerio de Salud alcanza algunas recomendaciones para los que deben transportarse en buses.

Si debes salir de casa y usar el transporte público, #EvitaElCoronavirus respetando el espacio de los demás y siguiendo las normas de higiene. ¡Es por tu bien y el de todos los colombianos! pic.twitter.com/6riqfZCNA9 — MinSaludCol (@MinSaludCol) May 3, 2020

10:30 Transmilenio confirma que uno de sus conductores murió por Covid – 19.

Pronunciamiento oficial de TRANSMILENIO S.A. y el concesionario SOMOS U: pic.twitter.com/lObIXm6jIZ — TransMilenio (@TransMilenio) May 3, 2020

10:00 Ministerio de Salud abre línea para aquellos que presenten ansiedad, pánico durante la cuarentena obligatoria.

Si conoces a alguien que presente ansiedad, pánico o dificultad con el manejo de sus emociones, o eres tu quien necesita ayuda, comunícate con la línea nacional 192 📲 pic.twitter.com/1JefVoCyIv — MinSaludCol (@MinSaludCol) May 2, 2020

8:30. Ministerio de Comercio informó que destinará recursos para apoyar a los guías de turismo durante la crisis ocasionada por la pandemia del coronavirus.

8:00. Reportaje del diario El Tiempo: en Colombia existen 1,8 camas hospitalarias por cada mil habitantes

En Colombia existen 1,8 camas hospitalarias por cada mil habitantes...



Esta es la realidad de los centros de salud en el país, en plena emergencia por la pandemia ➡️ https://t.co/rB2L1Vk2PT pic.twitter.com/9EEJFOgz5K — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) May 3, 2020

7:30. Buenos días. Colombia amanece con 7285 casos y 324 personas fallecidas por este mal. La ciudad más afectada es Bogotá con 2.846 positivos.

Resumen de noticias del sábado 2 de mayo

La noticia más resaltante del sábado 2 de mayo está relacionado con el aislamiento social obligatorio. Ahora serán más estrictas las medidas para los gobiernos que incumplan con el toque de estado, con el fin de bajar el número de infectados. Es preciso recalcar que en la ciudad Cali es donde se ven más casos de COVID-19. Ahora habrá una mayor restricción en la movilidad, así lo afirma 'El Tiempo'. Entre otras noticias, asesinan a cinco líderes sociales en menos de 24 horas en el municipio de Mercaderes, al sur del departamento del Cauca.

De otro lado, en Colombia aprovecharán la coyuntura para hacer frente a la corrupción y tráfico de medicamentos. Se están investigando 56 contrato que ascienden a 35 millones de dólares, según Infobae.

13:00 Conoce más sobre CoronApp - Colombia. Con esta aplicación la población sabra sobre la cifra de contagios en el país.

Con la aplicación ‘CoronApp - Colombia’, puedes llevar un control sobre los afectados con COVID-19 que hay en tu zona. #DescargaCoronApp aquí - https://t.co/N0nruGopPl y reporta diariamente tu estado de salud. #PorTuVidaPorMiVida pic.twitter.com/QtXLgq0sBH — Ministerio TIC (@Ministerio_TIC) May 2, 2020

12:00: El sector construcción es el que más libertades tiene para trabajar en tiempos de cuarentena

Aprueban otras 126 empresas de construcción para que retomen actividades en Bogotá https://t.co/tbZRIyTW1m — RCN Radio (@rcnradio) May 2, 2020

11:30: Gobierno dará auxilio económico a guías turísticos durante tres meses. Se entregarán $585.000 mensuales.



Guías turísticos recibirán ayuda económica tras crisis del sector https://t.co/J4gWceFTNA — RCN Radio (@rcnradio) May 2, 2020

9:00 Empresas aéreas no podrán operar en el aislamiento preventivo obligatorio por el coronavirus



Por tu seguridad y la de todos los colombianos, actualmente se encuentran suspendidas las operaciones aéreas de transporte doméstico. ¡Juntos cuidamos a Colombia! #PrevenciónYAcción pic.twitter.com/4GycT6cTvZ — MinTransporte (@MinTransporteCo) May 2, 2020

8:30 Gobierno nacional inició campaña 'Colombia está contigo' en Antioquia para entregar ayuda a 250 mil personas.

8:00: El Gobierno Nacional recuerda que no se permite el ingreso de pasajeros del exterior salvo excepciones.

7:30: Buenos días. Colombia reporta 7006 casos confirmados y 314 fallecidos por esta enfermedad.

Resumen de noticias del viernes 1 de mayo

Una de las noticias más importantes del 1 de mayo fue relacionado a las aerolíneas colombianas, que empezarán a ofrecer vuelos nacionales e internacionales desde el 11 de mayo. Asimismo, la cantante Shakira realizó una importante donación al personal sanitario de su ciudad natal, Barranquilla. Ante ello, los pobladores agradecen el gesto por las 50 mil mascarillas y 10 respiradores artificiales.

No hay que olvidar que el coronavirus sigue golpeando a Colombia y esto se ve reflejado en el sector pretolero. Medios de ese país aseguran que se dejaría de producir cerca de 40 mil barriles de petróleo a causa del COVID-19. Por último, Colombia cierra el 1 de mayo con 499 nuevos casos de coronavirus, el pico más alto en lo que va de la cuarentena.

- 7:30 p.m. La cantante Shakira donó 50.000 mascarillas y 10 respiradores para el personal sanitario de su ciudad natal, Barranquilla.

- 5:00 p.m. Se registran 499 nuevos casos de coronavirus en Colombia. Ahora la cifra es de 7,006 infectados.

- 4:00 p.m. ¡Golpe duro en el sector petrolero! Colombia dejaría de producir 40 mil barriles de petróleo a causa del COVID-19. La noticia fue dada por la ministra de minas, María Fernanda Suárez.

- 3:00 p.m. Se confirmó el primer contagiado en Los yukpa, pueblo nómada y semi nómada, habitantes de la Serranía del Perijá. Se trata de un bebé de apenas seis meses.

- 1:00 p.m. Familias desalojaron conjunto habitacional en Soacha tras llegar a dos acuerdos con las autoridades.

- 12:20 p.m. Carcel de Villavicencio reporta más de 400 infectados por coronavirus.

- 11:40 a.m. Una joven fue asesinada en Antioquia al intentar detener el abuso sexual de su amiga.

- 11:00 a.m. Alcalde de La Guajira fue captado en una procesión sin llevar la mascarilla para evitar contagiarse del coronavirus.

- 10:20 a.m. Gobierno colombiano implementará un dispositivo digital para detectar temperaturas corporales en la estación San Mateo.

- 9:40 a.m. Una innovadora terapia con plasma se investiga en Colombia tras curar a un paciente con Covid-19.

- 9:00 a.m. El hospital de Leticia fue intervenido por SuperSalud al presentar fallas en su servicio.

- 8:20 a.m. Terrible. Hijo del cantante Diomedes Díaz falleció tras un confuso accidente vehícular.

- 7:40 a.m. Aerolíneas colombianas empezarán a ofrecer vuelos nacionales desde el 11 de mayo, fecha en que termina la cuarentena.

- 7:00 a.m. El gobierno colombiano anunció que los recibos de los servicios básicos tendrán descuentos importantes para aplacar el impacto económico.

Número de infectados en Colombia

Casos: 7,006

Recuperados: 1,551

Muertos: 314

Mapa de coronavirus en Colombia

¿Cuántos casos de coronavirus hay en Antioquia?

- 472 infectados

¿Cuántos casos de coronavirus hay en Bogotá?

- 2.633 infectados

¿Cuántos infectados por coronavirus hay en Tolima?

- 68 infectados

Casos confirmados de coronavirus en Atlántico

- 309 infectados

¿Hasta cuándo durará la cuarentena en Colombia?

El presidente Iván Duque extendió el aislamiento preventivo obligatorio hasta 11 de mayo con la apertura de los sectores de construcción y manufactura.

Colombia inicia fabricación de ventiladores mecánicos

La Universidad de la Sabana lidera el gran proyecto de la fabricación de ventiladores mecánicos que ayudarán al combate contra el COVID-19 en Colombia. Estos elementos son de esencial uso para los pacientes más graves y tendrían un costo de 2,000 dólares, en tiempos en los que su demanda crece.

Gobierno anuncia reactivación de ciertos sectores

A pesar de que la crisis por el coronavirus se mantiene activa en Colombia, el presidente Iván Duque aprobó que algunos sectores regresen a la actividad luego de la para de labores por la cuarentena nacional, aunque con estrictos protocolos de sanidad. Aquí la lista de actividades que se reanudarán.

- Producción de textiles

- Producción de prendas de vestir

- Producción de artículos de cuero

- Producción de papel y cartón

- Transformación de la madera

- Productos elaborados de metal

- Fabricación de sustancias y productos químicos

- Fabricación de aparatos y equipos electrónicos

Mapa de coronavirus Colombia por departamentos

Ver mapa.

Mapa del coronavirus en tiempo real sábado 2 de mayo

Minuto a minuto de la expansión del coronavirus en el mundo.

Coronavirus Pandemic COVID 19 Live World Map Count

Mapa del coronovirus en tiempo real vía Google Maps.

Mapa en tiempo real y evolución de casos de coronavirus por país

Sigue la transmisión en vivo vía YouTube del avance del coronavirus en el mundo.

Coronavirus en todo el mundo

Número de infectados, muertos y recuperados en Estados Unidos, España, China y el resto del mundo.

País Infectados Muertes Recuperados 1. Estados Unidos 1,185,285 68,507 178,219 2. España 247,122 25,264 148,558 3. Italia 210,717 28,884 81,654 4. Reino Unido 186,599 28,446 N/A 5. Francia 168,693 24,895 50,784 6. Alemania 165,565 6,848 130,600 7. Rusia 134,687 134,687 16,639 8. Turquía 126,045 3,397 63,151 9. Brasil 101,147 7,025 42,991 10. Irán 97,424 6,203 78,422

Reporte actualizado. Países con más casos de coronavirus en Sudamérica

Casos de infectados y muertos en Brasil, Perú, Chile, Ecuador y toda Sudamérica.

País Infectados Muertes Recuperados 1. Brasil 101,147 7,025 42,991 2. Perú 45,928 1,286 13,550 3. Ecuador 29,538 1,564 3,300 4. Chile 19,663 260 10,041 5. Colombia 7,285 324 1,666 6. Argentina 4,681 241 1,354 7. Bolivia 1,470 71 159 8. Uruguay 652 17 440 9. Paraguay 370 10 119 10. Venezuela 345 10 148

Estados Unidos, México y otros países del Caribe

Últimas cifras actualizadas del avance del coronavirus en América del Norte y el Caribe.

País Infectados Muertes Recuperados Estados Unidos 1,185,285 68,507 178,219 Canadá 59,474 3,682 24,908 México 22,088 2,061 13,447 República Dominicana 7,954 333 1,606 Panamá 7,090 197 641 Cuba 1,649 67 827 Honduras 1,010 76 116 Costa Rica 739 6 386 Guatemala 688 17 72 El Salvador 490 11 154 Martinica 179 14 83 Guadalupe 152 12 95

¿Qué significa COVID-19?

La OMS definió el nombre de COVID-19 al acrónimo de coronavirus disease 2019. Se procuró que el nombre no contuviera referencias a ciudades, países, especies, animales o grupo de personas. Todo fue con el fin de evitar la estigmatización contra algún colectivo.

¿Cómo se propaga el coronavirus?

Seguir indicaciones.

Recomendaciones para evitar contagiarse de coronavirus

- Lavarse las manos con agua y jabón de cualquier tipo

- Evitar tocarse la cara, los ojos, la nariz y la boca sin lavarse las manos

- Cubra su nariz y boca al toser o estornudar

- Evite contacto con personas con dolencia respiratoria.

- Evite saludar con beso en la cara

Síntomas del Coronavirus

- Secreciones nasales

- Dolor de garganta

- Tos

- Fiebre

- Dificultad para respirar (en casos graves)

Nuevos síntomas del coronavirus

El especialista en la investigación del VIH y director del instituto de virología de la Universidad de Bonn, el alemán Hendrik Streeck, ha descubierto nuevas señales que permiten conocer más de la evolución del coronavirus tras haber entrevistado a más de un centenar de personas infectadas con coronavirus de Wuhan, donde descubrió nuevos síntomas y que afectan a 2 de los 5 sentidos: el olfato y el gusto.

“Ha llegado al punto de que una madre no podía oler el pañal de su hijo. Otros ya no podían oler su champú, y la comida comenzó a tener un sabor suave. Todavía no podemos decir exactamente cuándo aparecerán estos síntomas, pero creemos que es un poco más tarde en la infección por coronavirus", explicó para el diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Fases del coronavirus

Son las siguientes.

Fase 1

Las primeras medidas son orientadas a que la gente infectada, o que viajó a una zona de riesgo, esté apartada del resto de la población sana. Los primeros pacientes son aislados y comienza una investigación para identificar su actividad y las personas con las que pudieron estar en contacto.

Fase 2

Las autoridades de los diversos países inician labores de distanciamento social, como cierre de escuelas, limitación de viajes e implementación de trabajo a distancia.

Otra serie de eventos privados y manifestaciones quedan canceladas para evitar aglomeraciones de personas. Estas medidas buscan dar tiempo a las instituciones de salud para prepararse para la epidemia y una transición a la tercera etapa.

Fase 3

Es cuando ya no se puede rastrear la cadena de contagio de un paciente, por lo que esto ya no depende de casos de contagios anteriores.

Fase 4

Significa un crecimiento exponencial de virus en la población. Esto es lo que ya ha ocurrido en países como Italia y España. En este caso, la autoridades sanitarias deben garantizar a la ciudadanía el manejo oportuno de la emergencia y garantizar los recursos.

Últimos casos de coronavirus en Colombia

