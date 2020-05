Coronavirus en Argentina, últimas noticias: contagiados y muertes - HOY miércoles 13 de mayo

Coronavirus en Argentina EN VIVO | Revisa las últimas noticias sobre la expansión de la COVID-19 en tierras argentinas de HOY miércoles 13 de mayo. Todos los datos actualizadas de infectados, muertos y recuperados en el país que preside Alberto Fernández en el minuto a minuto, a través de Libero.pe.

Coronavirus en Argentina hoy miércoles 13 de mayo

Gobierno habilita retorno de ciertas actividades

El gobierno de Argentina no ejecutó una cuarentena obligatoria en el país y poco a poco se vienen habilitando algunos sectores. Para esta semana se habilitó la apertura de locales gastronómicos (solo para delivery), las notarias, servicios de construcción y mudanzas.

Los protocolos de sanidad se respetarán al pie de la letra para evitar más contagios, mientras que están prohibidos todavía los traslados entre barrios para actividades que no sean consideradas esenciales.

Ministerio de Salud agradece labor de enfermeras

El Ministerio de Salud de Argentina también se unió a los saludos por el “Día internacional de la enfermera” y envió su saludo a través de las redes sociales. No ocultaron sus elogios al trabajar en la primera línea de combate contra el coronavirus.

Argentina lanza el Plan DeTeCTAr contra el coronavirus

El gobierno de Argentina extiende las medidas de contingencia para hacer frente al coronavirus y por ello implementó el Plan DETeCTAr. A través de sus redes sociales, el Ministerio de Salud de la nación hizo el anuncio, que constará de un trabajo en conjunto y que ya inició en Buenos Aires.

La finalidad es una detección precoz de los posibles casos de contagio, asistiendo casa por casa para verificar los primeros síntomas que esta enfermedad respiratoria. De la misma forma, de encontrar un posible caso positivo, los encargados tendrán que llevar a los posibles infectados a realizarse las pruebas.

Número de casos por coronavirus en Argentina

- 6.563 infectados

- 319 fallecidos

- 1.862 recuperados

Partos en casa ante la amenaza de contagios de la COVID-19

El presidente, Alberto Fernández, anunció que se extendía la cuarentena en territorio nacional hasta el 24 de mayo, con la finalidad de mantener el contagio en los índices más bajo posibles, ya que a pesar de haber iniciado el aislamiento obligatorio días después que otros países de la región, ha sabido mantener cifras moderadas a comparación de Brasil, Perú y Ecuador.

Sin embargo, el temor en la población no ha disminuido y más en las embarazadas que son vulnerables ante el virus. Es por ello que los partos en casa se han vuelto en una posibilidad real para las madres gestantes, dado que se han reportado fallos en la atención médica en el marco de la pandemia.

“No tenemos cifras oficiales, pero sí puedo decir que recibo muchas más llamadas que antes de mujeres que preguntan por partos domiciliarios, al menos una al día”, indicó el partero Francisco Saraceno, al medio El País.

Catamarca

Es una de las pocas provincias de Argentina que aún no reporta casos confirmados de coronavirus. Este lugar está ubicado al noroeste y limita con Chile. Su población es de 396.895 habitantes y su capital es San Fernando del Valle.

Formosa

Junto a Catamarca es una de las provincias de Argentina que aún no reporta casos confirmados de coronavirus. Se ubica al nordeste argentino y limita con el río Paraguay, aproximadamente a 1107 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Esta provincia tiene poco más de 200 mil habitantes.

Mapa del coronavirus en tiempo real hoy

Coronavirus Pandemic COVID-19 Live World Map Count

Mapa del coronovirus en tiempo real vía Google Maps.

Mapa en tiempo real de casos de coronavirus por país

Cifras actualizadas de casos de coronavirus en todo el mundo

Número de infectados, muertos y recuperados en Estados Unidos, España, Italia, China y el resto del mundo.

País Infectados Muertes Recuperados 1. Estados Unidos 1.408.636 83.425 296.756 2. España 269.520 26.920 180.470 3. Rusia 232.243 2.116 43.512 4. Reino Unido 226.463 32.698 N/A 5. Italia 221.216 30.911 109.039 6. Francia 178.225 26.991 57.784 7. Brasil 178.214 12.461 72.597 8. Alemania 173.171 7.738 147.200 9. Turquía 141.475 3.894 98.889 10. Irán 110.767 6.733 88.357

Reporte actualizado: países con más casos de coronavirus en Sudamérica

Casos de infectados y muertos en Brasil, Perú, Ecuador, Chile y toda Sudamérica.

País Infectados Muertes Recuperados 1. Brasil 178.214 12.461 72.597 2. Perú 72.059 2.057 23.324 3. Chile 31.721 335 14.125 4. Ecuador 30.419 2.327 3.433 5. Colombia 12.272 493 2.971 6. Argentina 6.563 319 1.862 7. Bolivia 2.964 128 313 8. Paraguay 737 10 173 9. Uruguay 717 19 532 10. Venezuela 423 10 220

Estados Unidos, México y otros países del Caribe

Últimas cifras actualizadas del avance del coronavirus en América del Norte y el Caribe.

País Infectados Muertes Recuperados Estados Unidos 1.408.636 83.425 296.756 Canadá 69.907 4.992 32.650 México 38.324 3.926 25.935 República Dominicana 10.900 402 3.221 Panamá 8.783 252 6.021 Honduras 2.080 116 206 Cuba 1.804 78 1.277 Guatemala 1.199 27 120 El Salvador 998 20 349 Costa Rica 804 7 520 Jamaica 507 9 100 Martinique 187 14 91

¿Qué significa COVID-19?

La OMS definió el nombre de COVID-19 como el nombre científico del coronavirus disease 2019. Se procuró que el nombre no contuviera referencias a ciudades, países, especies, animales o grupo de personas con la finalidad de evitar la estigmatización contra algún colectivo.

¿Cómo se propaga el coronavirus?

Según la información brindada por la OMS a la población mundial, el virus se logra trasmitir por secreciones de fluidos, por ejemplo: un estornudo, una tos o un apretón de manos.

Es por ello que se pide el uso obligatorio de la mascarilla, ya que así se reducen las posibilidades de contagio.

Recomendaciones para evitar contagiarse de coronavirus

- Lavarse las manos con agua y jabón de cualquier tipo.

- Evitar tocarse la cara, los ojos, la nariz y la boca sin lavarse las manos.

- Cubra su nariz y boca al toser o estornudar.

- Evite contacto con personas con dolencia respiratoria.

- Evite saludar con beso en la cara.

Síntomas del coronavirus

- Secreciones nasales

- Dolor de garganta

- Tos

- Fiebre

- Dificultad para respirar (en casos graves)

Nuevos síntomas del coronavirus

El investigador especializado en temas del VIH y director del instituto de virología de la Universidad de Bonn, Hendrik Streeck, ha descubierto nuevas señales que permiten aprender más sobre la pandemia del coronavirus. Todo gracias a haber entrevistado a cientos de personas infectadas con el nuevo coronavirus de Wuhan, que afectan a dos de los cinco sentidos: el olfato y el gusto.

“Ha llegado al punto de que una madre no podía oler el pañal de su hijo. Otros, ya no podían oler su champú y la comida comenzó a tener un sabor suave. Todavía no podemos decir exactamente cuándo aparecerán estos síntomas, pero creemos que es un poco más tarde en la infección por coronavirus", señaló para el diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Fases del coronavirus

Fase 1

Las primeras medidas son orientadas a que la gente infectada o que viajó a una zona de riesgo esté apartada del resto de la población sana. Los primeros pacientes son aislados y comienza una investigación para identificar su actividad y las personas con las que pudieron estar en contacto.

Fase 2

Las autoridades de los diversos países inician labores de distanciamiento social como cierre de escuelas, limitación de viajes e implementación de trabajo a distancia.

Otra serie de eventos privados y manifestaciones quedan cancelados para evitar aglomeraciones de personas. Estas medidas buscan dar tiempo a las instituciones de salud para prepararse ante la epidemia y una transición a la tercera etapa.

Fase 3

Es cuando ya no se puede rastrear la cadena de contagio de un paciente, por lo que esto ya no depende de casos de contagios anteriores.

Fase 4

Significa un crecimiento exponencial de virus en la población. Esto es lo que ya ha ocurrido en países como Italia y España. En este escenario las autoridades sanitarias deben garantizar a la ciudadanía el manejo oportuno de la emergencia y los recursos.

¿Cuánto dura el coronavirus en una superficie?

Hasta 72 horas después. Permanece durante tres días en estas superficies, aunque la carga se redujo considerablemente. La vida media estimada del SARS-CoV-2 fue de aproximadamente 5-6 horas en acero inoxidable y 6-8 horas en plástico.

En cobre no se detectó presencia del virus tras cuatro horas y en cartón la contaminación duró hasta 24, es decir, no se detectó al SARS-CoV.2 durante un día.

¿Cuál es la diferencia entre un virus y una bacteria?

Los virus "necesitan huéspedes vivos" como humanos, animales o plantas para poder multiplicarse y sobrevivir; mientras que las bacterias son organismos que no tienen núcleo verdadero. Muchas de ellas pueden situarse en ciertas zonas del cuerpo humano.

Autotest del coronavirus

El Ministerio de Salud activó una aplicación para poder detectar coronavirus. Para descargarla, entra aquí

Al virus lo frenamos entre todos

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, impulsó un video en donde reunió a todos los partidos políticos y realizó una campaña con el lema "Al virus lo frenamos entre todos". Dicho motivo fue para concientizar a los ciudadanos y que se resguardaran en casa.

Beneficio Económico COVID-19

Los ministros de Economía y de Trabajo anunciaron el pasado 23 de marzo, que los trabajadores informales entre 18 y 65 años cobrarán a mediados de abril 10.000 pesos por única vez. Esta medida se podría repetir en mayo solo si las circunstancias lo ameritan.

¿A qué reino pertenecen los virus?

A ninguno porque no son seres vivos.

¿Cómo sacar permiso para circular en la cuarentena?

Durante la emergencia sanitaria por el coronavirus el gobierno impuso un sistema de permisos para circular en las calles de Buenos Aires solo en casos excepcionales. Solicita tu permiso aquí.