Ministro de Defensa sobre salida de niños: "Los padres deben asumir la responsabilidad" |VIDEO

El Ejecutivo anunció la semana pasada que los niños y adolescentes menores de 14 años podían salir de sus casas acompañados de sus padres durante media hora; sin embargo, se vuelven a rectificar. El Minsa ha

precisado este lunes que no es recomendable esta actividad en los distritos y regiones considerados de alto riesgo de contagio del coronavirus.

El ministro de Defensa, Walter Martos, apoyó el pronunciamiento del Minsa y pidió a los padres de familia que tengan criterio para evitar que sus hijos se expongan al contagio.

"Los padres deben asumir una responsabilidad. Una persona consciente y que sabe si la zona está infectada. ¿Cómo va a sacar a su niño? el gobierno da las normas y el criterio de los papás es primordial. Si sé que hay riesgo de contagio por coronavirus, así el gobierno no me lo prohiba, yo no salgo con mi hijo a la calle", manifestó el titular del Mindef.

Los distritos de Lima con alto riesgo son: San Juan de Lurigancho, Lima Cercado, San Martín de Porres, Ate, El Agustino, Comas, Villa el Salvador, La Victoria, San Juan de Miraflores, Santa Anita, Rímac, Villa María del Triunfo, Puente Piedra, Los Olivos, Chorrillos, Independencia, Carabayllo, San Miguel, Breña y Surquillo.

En el caso de las regiones consideradas con alto riesgo de transmisión por COVID-19 son: Arequipa, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Piura, Tumbes y Ucayali, así como todas sus provincias y distritos.