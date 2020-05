Coronavirus: Quiso desinfectar sus zapatos y terminó desintegrándolos [VIDEO]

La locura por buscar formas de prevenir el coronavirus ha llevado a encontrar algunas soluciones caseras para desinfectar objetos, pero no siempre terminan funcionando. Prueba de esto es Edgar Castellanos, ciudadano que vive al norte de Bogotá, Colombia, y quien fue víctima de un extraño suceso ocurrido al limpiar sus zapatos de cualquier virus.

El hombre describió exactamente cómo sucedió el peculiar hecho. “Tenía una cita con mi odontólogo. Cuando llegué al edificio los vigilantes me pidieron que me ponga de pie con mis zapatos sobre una tina con un líquido, que era por bioseguridad. Entré, me sacudí y subí al consultorio, pero cuando salí me di cuenta de que caminaba mal, me sentía desequilibrado y cuando miré los zapatos vi que se estaban derritiendo”, expresó para la televisión colombiana.

Tras eso, la noticia se hizo viral y millones de cibernautas se preguntaron cuál fue el líquido que tiene tanta potencia como para desintegrar un zapato. “Me dijeron que era ácido clorhídrico y después que se trataba de hipoclorito de sodio. No sabían que líquido utilizaron”, añadió un aún impactado Castellanos.

Sin embargo, para dar una respuesta más clara apareció Nilson Olos, administrador del edificio donde ocurrió todo. “Ninguna de las personas ha tenido problemas con el hipoclorito. No sabemos que pudo haber pasado. Todos seguimos aprendiendo sobre el tema (desinfectantes), tratamos de seguir las indicaciones que da la alcaldesa y seguimos aprendiendo sobre esto en el proceso”, señaló.

Finalmente, Edgar Castellano señaló que “esta no es una pandemia de soluciones inexactas ni improvisadas. El gobierno, las autoridades y los medios de comunicación deben dar las directrices”. Dejando en claro que hay que estar bien informados antes de intentar actuar por cuenta propia frente al virus.