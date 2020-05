Coronavirus en Perú, minuto a minuto: 119.959 contagiados y 3.456 fallecidos - HOY 24 de mayo

Coronavirus en Perú EN VIVO | Actualmente nuestro país es azotado por la crisis sanitaria de la COVID-19. Como se sabe, el presidente Martín Vizcarra informó en su última conferencia de prensa la extensión de la cuarentena o estado de emergencia hasta el 30 de junio. Esto debido a que el índice de infectados y muertes se sigue elevando pese a las normas establecidas por el Ministerio de Salud (Minsa).



Asimismo, el último reporte del ente máximo de salud informó que 119.959 ciudadanos se encuentran infectados a causa del coronavirus, 3.456 fallecieron y 49.795 se recuperaron.

Por otro lado, y hablando del deporte en suelo nacional, el mandatario autorizó la reanudación de eventos deportivos, donde la Liga 1 Movistar estaría alistándose para que los clubes empiecen a entrenar bajo el estricto protocolo de sanidad dictado por el gobierno.

Coronavirus en Perú HOY domingo 24 de mayo: minuto a minuto

Sigue todas las noticias con información actualizada.

- 5:41 p. m. Banco de la Nación recuerda que no solicita números de cuenta, token o datos personales ni ofrece evaluación de préstamos en redes sociales.

📣 #ElBancoDeTodos NO solicita números de cuenta, token o datos personales ni ofrece evaluación de préstamos en redes sociales.



— Banco de la Nación Perú (@BancodelaNacion) May 24, 2020

- 4:15 p. m. Consejo de Ministros: Con el objetivo de fortalecer la medidas de apoyo al personal de salud de la región, el premier @VicAZeballos se reunió con el decano del Colegio Médico de #Arequipa, Dr. Javier Gutierrez y la presidenta de la Asociación Nacional de Médicos del Minsa-Arequipa, Dra. Alida Huamán

— Consejo de Ministros (@pcmperu) May 24, 2020

- 4:00 p. m. Ministerio del Ambiente: Las diatomeas –algas unicelulares- tienen gran importancia para conocer la historia biológica, geológica, climática y ambiental de los ecosistemas lacustres de montañas nacionales.

📢 Las diatomeas –algas unicelulares- tienen gran importancia para conocer la historia biológica, geológica, climática y ambiental de los ecosistemas lacustres de montañas🗻 nacionales.

— Ministerio del Ambiente 🇵🇪♻️ (@MinamPeru) May 24, 2020

- 3:20 p. m. Ministerio de Salud anuncia 119.959 contagiados y 3.456 fallecidos

ACTUALIZACIÓN | Esta es la situación del coronavirus #COVID19 en Perú hasta las 00:00 horas del 24 de mayo. #PerúEstáEnNuestrasManos.



Más información: https://t.co/30kvV9YNYb

— Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) May 24, 2020

- 2:58 p. m. Policía Nacional del Perú: Efectivos de la Dircoror intervinieron al alcalde de la Municipalidad distrital de Pira y a un sujeto, quienes habrían utilizado un volquete y una excavadora propiedad del municipio para fines personales.

— Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) May 24, 2020

- 2:00 p. m. EsSalud: on un total de 17 toneladas de EPP traídos a #Arequipa desde que empezó la emergencia sanitaria, compartimos nuestra agenda de trabajo en la región

— EsSalud (@EsSaludPeru) May 24, 2020

- 1:41 p. m. Consejo de Ministros: Estas son las actividades destacadas de la semana lideradas por la Presidencia del Consejo de Ministros, en el marco del Estado de Emergencia Nacional por la COVID-19

— Consejo de Ministros (@pcmperu) May 24, 2020

- 12: 57 m. Cambiando de tema, esta mañana salió a relucir un video lamentable en donde el congresista de la bancada de APP, Marco Verde, fue captado participando de una reunión social en medio del estado de emergencia por el coronavirus en el Perú, ante ello y las pruebas fehacientes, el parlamentario pidió disculpas mediante su cuenta en Twitter.

- 12: 55 m. Premier Zeballos en Arequipa: "Estamos articulando con los gobiernos locales para establecer los mecanismos idóneos que les permitan aliviar la caída financiera que han tenido".

- 12: 54 m. Consejo de Ministros informa: "¡Trabajo articulado con los gobiernos locales! El premier Vicente Zeballos sostiene un reunión con el alcalde provincial de Arequipa y los alcaldes distritales de José Luis Bustamante y Rivero, Cerro Colorado y Miraflores para coordinar acciones de prevención ante la COVID-19".

- 12: 48 m. Luego de la última actualización de cifras sobre el coronavirus en el Perú, nuestro país se encuentra entre las 5 naciones más afectadas con la COVID-19. Estados Unidos aparece en el primer lugar.

- 12: 40 m. El presidente de la República, Martín Vizcarra, visita el Hospital de Campaña de la Policía Nacional del Perú, donación de la empresa privada.

- 12: 22 m. ¿Existen alimentos milagrosos que curen la COVID-? El Ministerio de Salud aclara que no; sin embargo, exhortan a la ciudadanía a estar muy bien alimentados para incrementar las defensas y elevar la energía mejorando el ánimo en las personas.

— Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) May 24, 2020

- 11: 28 a. m. El ministro de Salud, Víctor Zamora, comentó en una conversación con La República algunos alcances sobre la expansión de la COVID-19 en nuestro país. El titular de la cartera de salud se refirió sobre la meseta que habríamos alcanzado en el Perú: “No sé si es una meseta larga, pero ciertamente lenta en su descenso”.

- 10: 35 a. m. El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, junto a ministros de Estado, arribaron a la ciudad de Arequipa para supervisar el funcionamiento de los servicios de salud, el origen interno y los protocolos sanitarios en los mercados frente a la COVID-19.

— Consejo de Ministros (@pcmperu) May 24, 2020

- 10: 20 a. m. Ministerio de Salud informa: "El presidente Martín Vizcarra junto al ministro Víctor Zamora supervisan la central de pruebas rápidas ubicada en el Estadio Nacional y agradecen por su trabajo y compromiso a los profesionales de la salud que van a los domicilios".

- 9:12 a. m. El presidente Martín Vizcarra comentó -entre otras cosas- que se hizo la prueba de descarte de COVID-19 en la que salió no reactivo. El mandatario, además, agregó que parte de su equipo también se sometió a la mencionada prueba y dieron negativo. "Me he hecho la prueba de coronavirus esta semana y ha salido negativa. El jefe del Instituto Nacional de Salud también dio negativo a una nueva prueba de coronavirus".

- 9:07 a. m. El ministro de Salud, Víctor Zamora, comentó en compañía del presidente Vizcarra: "Estamos haciendo 15 mil pruebas diarias en diferentes estratos".

- 9:05 a. m. El presidente Martín Vizcarra se encuentra en el Estadio Nacional supervisando la central de pruebas rápidas de COVID-19 en Lima. En este acto, el mandatario comentó: "Por más grave que es esta enfermedad peor puede ser la automedicación".

- 8:42 a. m. El lado oscuro. La ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, declaró la mañana de este domingo sobre las pésimas cifras en el marco de la cuarentena por el coronavirus en el Perú. La titular de la cartera comentó que, hasta el momento se han registrado más de 112 violaciones a menores en el estado de emergencia,

- 8:00 a. m. El premier, Vicente Zeballos, aseveró que el Ministerio de Salud deberá emitir en siete días los lineamientos sobre la salud mental de forma integral, además que, hasta el momento, no hay una fecha final para la cuarentena en nuestro país. Es importante señalar que el primer ministro se presentará ante el Congreso de la República el próximo 28 de mayo para pedir el voto de confianza.

- 7:39 a. m. ¡Atención! Médicos de China llegaron la noche del último sábado al Perú para sumarse a los trabajos de lucha contra el coronavirus, Los profesionales de la salud aportarán todos sus conocimientos para que el país pueda salir lo más pronto posible de la crisis originada por la COVID-19.

- 7:20 a. m. El día amaneció oscuro para el presidente Martín Vizcarra, ya que según el último sondeo nacional de CIT Perú, el mandatario ha caído 14 puntos porcentuales en cuanto a su aprobación. Por otro lado, el titular del Minsa, Víctor Zamora, cuenta con un 65% de desaprobación.

- 7:00 a. m. ¡Buenos días! Sigue todas las incidencias y pormenores que sucede en el Perú a causa del coronavirus.

Número de casos coronavirus en el Perú

El último reporte del Ministerio de Salud (Minsa) hasta las 00:00 horas del 23 de mayo reveló un total de:

Número de contagiados: 115.754

115.754 Número de muertes: 3.373

3.373 Número de recuperados: 47.915

¿Cuántos infectados por COVID-19 hay en las regiones del Perú?

Lima es el departamento con más pacientes contagiados por coronavirus. A continuación, te detallamos el número de infectados por cada región:

Lima : 74.037

: 74.037 Callao : 8.125

: 8.125 Lambayeque : 5.836

: 5.836 Piura : 3.812

: 3.812 Loreto : 3.293

: 3.293 La Libertad : 2.793

: 2.793 Ucayali : 2.775

: 2.775 Áncash : 2.722

: 2.722 Arequipa : 2.373

: 2.373 Ica : 1.863

: 1.863 Junín : 1.375

: 1.375 Tumbes : 1.032

: 1.032 San Martín : 938

: 938 Cusco : 793

: 793 Huánuco : 629

: 629 Cajamarca : 520

: 520 Ayacucho : 498

: 498 Amazonas : 437

: 437 Moquegua : 345

: 345 Huancavelica : 306

: 306 Madre de Dios : 304

: 304 Tacna : 291

: 291 Pasco : 288

: 288 Puno : 247

: 247 Apurímac: 122

