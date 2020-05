Mike Pompeo confirma que Hong Kong dejó de ser autónomo de China

Mike Pompeo ha sorprendido al mundo con sus más recientes declaraciones vía Twitter. El secretario de Estado de Estados Unidos, comentó al Congreso que Hong Kong ya no disfruta de la autonomía por Beijing.

“Ninguna persona razonable puede afirmar hoy que Hong Kong mantiene un alto grado de autonomía de China, dados los hechos sobre el terreno”, comentó Pompeo horas antes que Beijing imponga una nueva ley de seguridad que genera controversia.

Hoy, informé al Congreso que Hong Kong ya no es autónomo de China, dados los hechos sobre el terreno. Estados Unidos está con la gente de Hong Kong", comentó Pompeo vía Twitter.

Es así como Estados Unidos dice que Hong Kong ya no es políticamente autónomo de China, según el Secretario de Estado Mike Pompeo, quien continúa diciendo que "Estados Unidos está con el pueblo de Hong Kong".

Today, I reported to Congress that Hong Kong is no longer autonomous from China, given facts on the ground. The United States stands with the people of Hong Kong.