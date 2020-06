La OMS da marcha atrás y aclara que asintomáticos sí podrían contagiar el coronavirus [VIDEO]

En medio de la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus, la Organización Mundial de la Salud (OMS) está siendo criticada por no brindar una información clara y precisa, ya que el último lunes indicó que es "muy raro" que las personas asintomáticas contagien la COVID-19.

"A partir de los datos que tenemos, todavía parece muy raro que una persona asintomática realmente pueda transmitir el virus a un individuo secundario", aseguró Maria Van Kerkhove, responsable de la Unidad de Enfermedades Emergentes de la OMS.

Sin embargo, Maria Van Kerkhove señaló este martes que todo había sido un "malentendido" ante la polémica que desató sus declaraciones. Según la epidemióloga estadounidense, el caso de los pacientes asintomáticos es "una cuestión realmente compleja". "En realidad, todavía no tenemos esa respuesta", agregó.

De igual manera, la encargada técnica de la cédula de gestión de la pandemia en la OMS, también expresó que "no estaba afirmando un posicionamiento de la OMS o nada por el estilo. Es una pregunta muy amplia que sigue abierta."

Asimismo, Maria Van Kerkhove remarcó que el mayor nivel de transmisión del coronavirus proviene de personas con síntomas. "Pero hay un subconjunto de personas que no desarrollan síntomas. Para entender realmente cuántas personas no tienen síntomas, no tenemos aún esa respuesta", aseguró.

La ruta de la COVID-19

Por otro lado, Van Kerkhove describió cómo el coronavirus se propaga mediante gotículas que expulsa un individuo enfermo al hablar, toser o estornudar. "Pasa de una personas a través de gotículas infecciosas. Si realmente siguiéramos todos los casos sintomáticos, los aisláramos, siguiéramos los contactos y pusiéramos en cuarentena esos casos, lo reduciríamos drásticamente. Me encantaría poder dar una proporción de cuánta transmisión detendríamos realmente, pero sería una reducción drástica en la transmisión", explicó.

Sudamérica es el nuevo epicentro del coronavirus, según la OMS

La Organización Mundial de la Salud advirtió el viernes 22 de mayo que América del Sur ya es el "nuevo epicentro" del coronavirus". "Sudamérica se convirtió en un nuevo epicentro de la enfermedad. Vemos el número de casos aumentar en muchos países sudamericanos", afirmó el doctor Mike Ryan, máximo experto de emergencias de la OMS.