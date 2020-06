Ministro de Defensa sobre el toque de queda: "No sería conveniente levantarlo" [VIDEO]

El titular del Ministerio de Defensa, Walter Matos, indicó que todavía se encuentra bajo análisis la posibilidad de levantar el toque de queda en medio del estado de emergencia por la pandemia del coronavirus.

Asimismo, aclaró que el factor salud es y será el principal punto de evaluación, ya que considera que aún no sería prudente levantar dicha restricción.

"El toque de queda también es un tema de evaluación, usted sabe que durante la noche las actividades que se realizan son mayormente de distracción; en este momento y conforme se va desarrollando la pandemia no sería conveniente todavía levantarlo, pero eso es producto de una evaluación y una decisión en Consejo de Ministros", sostuvo Matos.

En ese sentido, indicó que si bien el toque de queda sirve para bajar los índices de la delincuencia en el país, el principal factor para decidir si sigue vigente la inmovilización obligatoria será el sanitario.

"El principal factor de análisis para levantar o no el toque de queda es el tema de salud y evitar la propagación de infectados, no es el tema de seguridad, que puede beneficiar o no al tema de seguridad es un aspecto que no está como elemento de juicio para tomar una decisión, estrictamente se evalúa el toque de queda en base a cómo se va desarrollando la pandemia y si puede ayudar o no en frenar al contagio en la población", manifestó el ministro en conferencia de prensa.

Por último, indicó que tanto el alargue del toque de queda como el de la cuarentena se decidirán la próxima semana en Consejo de Ministros.