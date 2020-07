FMS Perú 2020 Jornada 1: Jaze vs Jota, Nekroos vs New Era link para ver la liga peruana de freestyle

FMS Perú 2020 EN VIVO | Streaming ONLINE vía YouTube | Transmisión GRATIS de la liga peruana de freestyle. Este sábado 17 de julio llega la Jornada 1 de FMS Perú, liga peruana profesional de freestyle que reúne a: Jaze, Nekroos, Choque, Jota, Stick, Ramset, Litzen, New Era, Strike y Skill. La primera fecha se trasmitirá por el canal de Urban Roosters a partir de las 16:00 horas de Perú y México.

Las batallas confirmadas para la Jornada 1 de la FMS Perú 2020 son: Jaze vs Jota, Litzen vs Strike, Skill vs Choque, Nekroos vs New Era y Ramset vs Stick. Este último duelo de freestyle será postergado para otra fecha por motivos de salud del rapero Stick. En reemplazo, habrá una exhibición entre Enzo vs Zicka.

La puntuación de cada batalla estará a cargo de cinco conocido del mundo del freestyle: HBD, GCR, Fox, Joro y Vellutino. Mientras tanto, las instrumentales estarán a cargo de DJ Dmandado y el host del evento será Metz.

¿A qué hora empieza la Jornada 1 de FMS Perú 2020?

País Hora Perú 16:00 horas México 16:00 horas Colombia 16:00 horas Ecuador 16:00 horas Estados Unidos 17:00 horas Chile 18:00 horas Argentina 18:00 horas España 00:00 horas

¿Cuáles son las batallas de la Jornada 1 de FMS Perú 2020?

Jaze vs Jota

Litzen vs Strike

Skill vs Choque

Stick vs Ramset (Pendiente)

Nekroos vs New Era

¿Quiénes son los jurados de FMS Perú?

- Vellutino: Jurado y organizador de Soporte Alterno, de donde proceden MC's como Jaze o Lateral. Cuenta con experiencia en torneos nacionales y en diversas plazas.

- Fox: Organizador del colectivo más antiguo y, para muchos, el más importante del país: nos referimos a Raptonda.

- GCR: Organizador y juez de uno de los colectivos más importantes del país.

- Joro: MC y organizador del colectivo más importante del norte de Lima: Plaza de Reyes, de donde provienen Nekroos y Zakia MC.

- HBD: El famoso youtuber peruano, que cuenta con más de 2 millones de suscriptores, llega con amplia experiencia en batallas nacionales e internacionales.

¿Dónde ver el streaming de FMS Perú 2020?

La Jornada 1 de FMS Perú 2020 será transmitida de forma exclusiva en el canal de YouTube de Urban Roosters. La previa del evento estará a cargo de Kiara, del canal "FreeKStyle", y de un viejo conocido del hip hop peruano: Mr. Lyrico.