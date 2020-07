Mapa del coronavirus en Perú [EN VIVO]: contagios y muertes por regiones HOY sábado 25 de julio

Mapa del coronavirus en Perú | Conoce el número de contagios y muertes para HOY, sábado 25 de julio, a causa de la COVID-19. Asimismo, te detallamos el panorama actual del avance de la pandemia en cada una de las regiones y departamentos del territorio peruano. Todo esta información y más la encontrarás el minuto a minuto de Libero.pe.

Coronavirus en Perú: casos de COVID-19 HOY, sábado 25 de julio

Sigue todas las noticias al detalle con información actualizada.

- 12.30 p. m. ¡Lo último! Esto ocurrió hace instantes en el mercado de San Isidro. Imágenes: Canal N

EN VIVO | Protesta de comerciantes en mercado de San Isidro ► https://t.co/aUJJ2T8o1l pic.twitter.com/F8o1FLGMfc — Canal N (@canalN_) July 25, 2020

- 11.30 a. m. Antes de viajar a Arequipa, Pilar Mazzetti, ministra de Salud, indicó que el número de infectados por coronavirus seguirá aumentando en los próximos días. "En el mundo no hay un país no que no haya sido dañado y no hay un sistema de salud que resista", apuntó a los medios de comunicación.

- 10.30 a. m. Martín Ruggiero, ministro de Trabajo, se volvió tendencia en Twitter luego dar una respuesta equivocada durante una entrevista a TV Perú. VER el VIDEO.

- 9.30 a. m. Es noticia en Perú y en todo el mundo. El presidente de Brasil, Jair Bolsonero, da negativo a prueba de coronavirus tras varias semanas de convivir con el virus en su cuerpo.

- 8.30 a. m. Esto ocurrió hace instantes. Pedro Cateriano aseguró que la ministra de Economía, María Antonieta Alva, está evaluando ejecución presupuestal para otros gobiernos.

HACE INSTANTES | Pedro Cateriano: La ministra de Economía está evaluando la ejecución presupuestal para otros gobiernos regionales, para que los fondos existentes puedan ser gastados para enfrentar esta crisis sanitaria ➡️ https://t.co/wA7HI8QzxA pic.twitter.com/yjvSxNukHN — Canal N (@canalN_) July 25, 2020

- 7.30 a. m. ¡Buenos días! Comenzamos la jornada informando que, hasta el cierre del viernes 24 de julio, se registraron 375 961 casos y 17 843 fallecidos a causa de la COVID-19.

Regiones con más contagios

Lima 185 156

Callao 20 333

Piura 20 206

Lambayeque 16 256

La Libertad 13 897

Loreto 10 515

Ancash 10 902

Ica 10 572

Ucayali 9381

San Martín 7411

Arequipa 11 703

Junín 6511

Tumbes 3937

Huánuco 5390

Amazonas 4529

Cajamarca 4785

Madre de Dios 2838

Ayacucho 3170

Cusco 3286

Pasco 1581

Moquegua 2287

Puno 1576

Tacna 2250

Huancavelica 1399

Apurímac 776

Infectados: 375 961

Fallecidos: 17 843

Recuperados: 259 423

Canales de TV que transmiten noticias de coronavirus en el Perú

Aquí la lista de los canales que siguen el minuto a minuto del coronavirus en el Perú:

Latina Televisión - Canal 2

América Televisión - Canal 4

Panamericana Televisión - Canal 5

TV Perú, señal oficial - Canal 7

ATV - Canal 9

RTV - Facebook de La República

Distritos en Lima con alto riesgo de transmisión de la COVID-19

Estos son los 19 distritos de Lima Metropolitana que son considerados por el Ministerio de Salud como lugares donde son focos de contagio.

San Juan de Lurigancho

Lima Cercado

San Martín de Porres

Ate

El Agustino

Comas

Villa el Salvador

La Victoria

San Juan de Miraflores

Santa Anita

Rímac

Villa María del Triunfo

Puente Piedra

Los Olivos

Chorrillos

Independencia

Carabayllo

San Miguel

Breña

¿Dónde ver Canal N EN VIVO?

Movistar TV (Perú): Canal 108 (Satélite)

Movistar TV (Perú): Canal 8 (SD) y Canal 708 (HD)

Movistar TV (Chile): Canal 787 (Satélite)

Star Globalcom (Perú): Canal 8

¿Cómo me prevengo del contagio de la COVID-19?

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), debemos seguir algunas normas sanitarias para disminuir la posibilidad de contagio, entre las que se destaca usar mascarilla y mantener la distancia social.