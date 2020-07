"Ya no llores cachetón": la última conversación que tuvo Don Ramón y Kiko [VIDEO]

Don Ramón, carismático personaje de El Chavo del 8, debe de ser uno de los más queridos en el mundo. A pesar de que la serie mexicana finalizó el 7 de enero de 1980, hasta el momento las nuevas generaciones conocen de ella mediante la Tv así como por las plataformas de streaming.

El nieto de Ramón Valdés, Miguel Valdes, utilizó su cuenta oficial de TikTok para revelar un curioso y revelador hecho: la última conversación que sostuvo su abuelo con Carlos Villagrán, actor que dio vida a Kiko en la serie más exitosa del televisión 'charra'.

Según el video, Villagrán visitó a Ramón Valdés cuando este último pasaba por un delicado estado de salud. Como se recuerda, Don Ramón tenía una fuerte adicción al tabaco y ello le originó un cáncer de estómago, el cual fue detectado a inicios de la década de los 80'.

"Es muy importante que sepan que Carlos (Villagrán) lo fue a ver. Justo antes, tenía que salir de gira. Nos platicó y nos dijo que se sentía muy mal, muy triste (por el estado de Ramón Valdes). Llegó, lo abrazó y se puso a llorar", expresó Miguel Valdés.

"Mi abuelo le dijo: 'ya, ya no llores cachetón. Es más, allá te espero'. ¿Y que le dice Carlos con los ojos llorosos? 'Allá arriba con el señor ¿no?' 'No te hagas el tonto, allá abajo'. Y pues los dos empezaron a reirse. Mi abuelo ya estaba sumamente débil y hasta en esos momentos tan difíciles estaba haciendo bromas y animando a sus amigos para que no se sientan tristes. Es algo que la verdad, a mí se me hizo increíble", agregó.

Una vez terminada su participación en El Chavo del 8, Ramón Valdés emprendió proyectos personales. Se unió junto a Carlos Villagrán para conformar el programa de comedia Federrico en 1982. También lo hizo en ¡Ah qué Kiko! en 1987, pero su deteriorada salud no le permitió seguir actuando.

¿Cómo nació el papel de Don Ramón en El Chavo del 8?

Según Miguel Valdés, Roberto Gómez Bolaño había visto el trabajo de su abuelo y quedó admirado con su personificación. Decidió llamarlo para que integrara el elenco y así se iniciaron en 1968 para trabajar en la serie Los supergenios de la Mesa Cuadra junto a Rubén Aguirre y Maria Antonieta de las Nieves.

Respecto a su vestimenta, Miguel Valdés refirió que el atuendo que usaba en El Chavo del 8 era la misma que utilizaba en su vida cotidiana. Asimismo, los ademanes y frases eran propio de Ramón Valdés: 'Chespirito' le pidió que actúe con total naturalidad y es por ello que el nombre de su personaje se reside en su nombre, Don Ramón.