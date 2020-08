Ingreso Solidario Colombia: ¿cuándo, cómo y dónde cobrar el cuarto giro de los 160 000 pesos?

Ingreso Solidario DNP o DPS Colombia para HOY domingo 2 de agosto de agosto | La pandemia del nuevo coronavirus golpeó duro a Colombia, ya que millones de familias se quedaron sin ingresos económicos. Por esta razón, el Gobierno de Iván Duque decidió aprobó una serie de bonos para ayudar a los hogares más afectados por la crisis económica.

En se sentido, Alberto Rodríguez, titular del Departamento Nacional de Planeación (DNP), señaló que un cuarto giro de 160 000 pesos del Ingreso Solidario será entregado a los ciudadanos en condición de pobreza. "Hicimos un giro de 160.000 pesos en abril, estamos haciendo un segundo también de 160.000 en mayo, en junio y haremos lo mismo para el mes de julio hasta diciembre", aseguró.

La directora de Prosperidad Social, Susana Correa, sostuvo que el cuarto giro del Ingreso Solidario se comenzó a repartir desde el pasado viernes 31 de julio. Según ella, el bono de 160 000 soles beneficiará a 3 millones de hogares. Correa enfatizó que no es necesario inscribirse para acceder al programa.

"Le recordarmos a los colombianos que #IngresoSolidario no tiene inscripciones, hago un llamado para que no se dejen engañar, los trámites de @ProsperidadCol no tienen ningún costo, pueden reportar cualquier inquietud a ingreso.solidario@prosperidadsocial.gov.co" @SusanaCorreaBor pic.twitter.com/rp8t2sMz81