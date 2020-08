El gran gesto que tuvo un hombre con su perro del que todos hablan [VIDEO]

Un video reciente en Facebook rápidamente se ha vuelto viral y es tendencia en países como Estados Unidos, México y Argentina. Este singular perro es muy diferente a los demás, debido a que no come en el piso como todos, no.

Este curioso can emplea una silla para bebé para comer, debido a los problemas intestinales que presenta. El video es viral en Internet y está dando la vuelta al mundo.

Lo más visto en Facebook. Como si se tratara de un bebé que está aprendiendo a comer y necesita ayuda para ingerir los alimentos. Así se ve este tierno perrito que usa una silla especial para alimentarse.

Algunos internautas en las redes sociales pensaron que se trataba de un lujo o monería por parte de sus dueños, sin embargo, no es como parece. Y es que el can presenta problemas intestinales y no puede agacharse. Le dificulta pasar alimentos por el esófago.

Una vez que ya está acomodado en su asiento, el perrito comienza a comer y le devuelve una sonrisa en forma de agradecimiento. Es preciso recalcar que su amo mandó a hacer una silla acorde a su tamaño.

Como era de esperarse, algunos le 'dieron con palo' a los dueños; mientras que otros le mostraron todo su apoyo por ayudar a su mascota a tener una mejor alimentación y calidad de vida. Es viral en Internet.