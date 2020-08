Ministro de Defensa sobre la COVID-19: "No tenemos una zona segura en estos momentos”

Jorge Chavéz, el titular del Ministerio de Defensa (MINDEF), indicó que aunque los números se encuentran en descenso, no podemos bajar la guardia. Además, aseguró que “no existe una zona de confort”, frente a la pandemia del coronavirus.

En una entrevista con el programa dominical Punto Final, el ministro manifestó lo siguiente: "No existe zona de confort. Nosotros pensamos que nuestra zona de confort es estar con nuestros amigos, con nuestra familia. Y esto, por más dura que sea la realidad no existe. No tenemos una zona segura en estos momentos”,

Asimismo, habló de la nueva estrategia de comunicación que implementó el Gobierno con la población. “El COVID no mata solo. No seamos cómplices”.

Según sus palabras, esta nueva campaña apuntaría directamente al “núcleo duro” de la familia, donde hay una especie de “rebeldía”, para cumplir con las medidas de distanciamiento social.

Esta propuesta busca generar conciencia en la ciudadanía a través de mensajes duros y de gran impacto, que explican a la población las consecuencias que trae no respetar las medidas de bioseguridad impuestas por el Gobierno en el marco de la pandemia.

Por último, se pidió que no nos sintamos triunfalistas ante el virus.

"No queremos, ni debemos ser triunfalistas, pero los números están indicando, de una u otra manera, que estamos yendo por el buen camino. Las acciones que estamos llevando no es para minimizar las acciones de la población, para mantenerla encerrada, o molestarlos. Cada una de las acciones es para garantizar la seguridad”.