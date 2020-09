"Me comprometo a beber solo una vez por semana", dice supuesta carta que Alexi Gómez firmó [VIDEO]

El futbolista de Alianza Lima, Alexi Gómez, ha sido denunciado por su expareja, Andrea Barrantes, en un conocido programa de espectáculos por supuestas agresiones y amenazas, por lo que mostró una serie de pruebas que la avalan, incluyendo una carta que supuestamente ha sido firmada por él.

En el escrito que lleva de fecha el 1 de mayo del presente año, la 'Hiena' se habría comprometido a corregir ciertas conductas que pusieron en jaque su relación ya que Barrantes explicó que días antes él la había violentado de forma física.

"Yo, Alexi Gómez pido disculpas a mi novia hermosa Andrea Barrantes por los incidentes ocasionados el pasado lunes 27 de abril de 2020, cuando, sin motivo alguno, reaccioné de manera violenta e inadecuada sobre su persona, por lo que me siento muy arrepentido", se puede leer al inicio de la misiva.

Además de comprometerse a expresar sus molestias y solucionar las cosas cuando hayan problemas, se habría comprometido a varias cosas, las cuales fueron detalladas en el mismo papel.

"No volver a tomar bebidas alcohólicas en exceso, comprometiéndome a beber solo una vez por semana como mucho o en el mejor de los casos evitar tomar. No volver a faltarte el respeto porque ella es mi reina. No 'loquearme' y querer irme de la casa. No levantarle la voz, etc", se leía.

Al finalizar la carta, se puede leer que también hay una promesa de buscar ayuda psicológica y no volver a hacer cosas para perder el amor de su entonces pareja.