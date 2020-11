Martín Vizcarra anuncia que "está evaluando" una candidatura al Congreso para el 2021

Pese a que semanas atrás había indicado que no tenía aspiraciones para el Congreso de la República en las Elecciones del 2021, el expresidente Martín Vizcarra anunció que viene reconsiderado dicha decisión a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la demanda competencial por la vacancia por incapacidad moral permanente.



En diálogo con el programa Punto Final, el exjefe de Estado dio posibles nuevas 'luces' sobre su futuro en la escena política. "Estoy evaluando la mejor decisión al respecto", aseguró.

“No he conversado con ningún partido político, pero después de esta aventura golpista, después de la sentencia del Tribunal Constitucional, después de ver que el esfuerzo de la reforma política y judicial se han quedado a medias... creo que todos los peruanos debemos hacer el esfuerzo de colaborar de donde podamos para colaborar con la situación”, manifestó previamente.

En ese sentido, Vizcarra -quien fue vacado por la Mesa Directiva de Merino- detalló que la sentencia del TC fue determinante para reconsiderar su decisión, ya que las cosas "no pueden quedar en el aire".

“La sentencia del TC es lo que recién me ha hecho tomar en cuenta esta posibilidad y ha sido recién terminando esta semana. Estoy evaluando, primero, la decisión de participar en una lista congresal, obviamente en un partido, obviamente encabezando (una lista). Esa posibilidad no la tenía hace tres días. ¿Por qué? Porque no creo que puedan quedar las cosas en el aire, como dice el señor (Ernesto) Blume”, agregó.

Tras ello, Vizcarra precisó que una de sus banderas políticas sería la eliminación de la inmunidad parlamentaria, así como otras reformas políticas que quedaron pendientes.

“Hay temas que cambiar en la Constitución. Creo que nuestra Constitución está desfasada. Tiene que ponerse a tono del 2021. El modelo económico como concepto está bien concebido en la Constitución, pero tiene que lograrse que no ocurra lo que ha pasado, por ejemplo, en esta pandemia que tengamos sectores sociales absolutamente descuidados”, sentenció.

Es importante recordar que el lunes 9 de noviembre, el Congreso de la República aprobó el recurso de vacancia presidencial contra Martín Vizcarra con 105 votos a favor, una maniobra que detonó una crisis política y social a raíz del golpe dado por Manuel Merino.