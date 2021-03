Familia de Daniel Peredo inicia proceso por reconocimiento de derechos laborales

Daniel Peredo continúa siendo recordado como la voz que relató la clasificación de Perú al Mundial de Rusia 2018. Sin embargo, tres años después de su sensible fallecimiento, su esposa, Milagros Llamosas, y familiares del periodista, anunciaron que han comenzado un proceso de reconocimiento de derechos laborales para el narrador de fútbol.

En una entrevista para América Noticias, Llamosas, informó que presentaron la solicitud contra Media Networks y Telefónica del Perú, pero hasta el momento no han tenido respuesta alguna ni se han comunicado con la familia de Peredo.

“No hubo ningún reconocimiento de derechos laborales de mi esposo con Media Networks. Él estuvo más de 15 años trabajando ininterrumpidamente. Lamentablemente en estos tres años no hubo ninguna respuesta de su empleador, que para mí es Media Networks”, sostuvo en primera instancia la esposa de Daniel.

No obstante a ello, la esposa del narrador señaló que, la compañía en mención, solo atinó a deciles que, “Daniel no trabajó en Media Networks. Para ellos, Daniel fue un ‘x’ que emitió un recibo”, se les escucha decir en la nota.

(VIDEO: AMÉRICA NOTICIAS)

Por otro lado, Lucía Corso, gerenta de Marketing de la empresa, señaló al final de la nota lo siguiente, “Daniel Peredo no trabajó para Media Networks, él prestaba locación de servicios a la empresa. No existía un vínculo de relación laboral. No existió ni subordinación, ni horarios, mucho menos”, explicó.