Se enamoraron, construyeron edificio juntos y ahora se disputan propiedad tras separarse

Se les acabó el amor. Marco Antonio Tamashiro y Felicia María Guerra planeaban pasar juntos toda la vida y adquirieron un inmueble que convirtieron en departamentos para alquilar y vivir de dichos ingresos; sin embargo, como en toda relación, las discusiones y diferencias los llevaron a terminar y ahora se disputan dicha propiedad.

En esta historia ambos tienen distintas versiones. Pues según contó Tamashiro, quien es cantante y director de orquestas, a 'Buenos Días Perú', el inmueble lo adquirió junto con María en febrero de 2013.

"Tengo documentos donde indica que soy propietario. Y ¿porqué ella es propietaria? Porque yo tenía una relación con ella y sinceramente yo pensaba que era una relación que iba a durar, que me iba a quedar con esa persona, que iba a formar un hogar", sostuvo.

Su relación, que duró aproximadamente tres años y medio; sin embargo no prosperó como él imaginaba y dieron por finalizado su amor.

"Pero nunca imaginé que iba a suceder todo esto. Después de hacer la compra y comenzar con la construcción es que comienza el hostigamiento", sostuvo. "Han tomado posesión de los cinco pisos. Me han despojado de todo y yo la verdad me encuentro sorprendido", agregó.

Tamashiro narra que comenzó a invertir en la construcción de más pisos, pero con el pasar de los años la relación se volvió tóxica, hasta que un día simplemente no pudo ingresar al inmueble ubicado en el pasaje Caracas, en Jesús María.

"Cuando regreso, no entraba la llave. Era otra chapa. Aproximadamente era verano 2019 y ahí constatamos que habían desaparecido todas mis cosas, desapareció los uniformes de la orquesta, cosas de trabajo, recuerdos de familia, joyas, todos los documentos de la construcción que yo tenía. Me despojaron de todo. Yo salía con las cosas que tenía puesto", aseguró.

Por su parte, Felicia María contó su versión de la historia y reveló que la propiedad jamás la adquirió junto a Tamashiro, pues en un inicio le perteneció a su madre y que por amor, ella lo colocó como co-propietario.

"Esa casa era la casa de mi mamá. Yo me enamoré de Tamashiro lamentablemente y él por artimañas, cuando uno se enamora, me convenció para que de alguna manera pongamos la casa a nombre de él y mía. Aquí él no ha comprado nada, nunca le pagó nada. Se construyó con la plata de mi mamá", indicó.

Según el citado medio, el caso se encuentra judicializado y a raíz de la disputa entre ambas partes, inquilinos de dicha propiedad se han visto afectados.