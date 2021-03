"A Lolo no le gustaría": Rocío Miranda llama a la reflexión a hinchas de la 'U' ante posible venganza

El ataque de vándalos contra el estadio Monumental y, específicamente, contra la estatua de 'Lolo' Fernández provocó un malestar enorme en los hinchas de Universitario de Deportes y del fútbol. Ante ello, muchos temen una posible venganza como respuesta. Es por ello que diferentes personas ligadas a la institución 'crema' se han pronunciado exhortando no actuar con represalias.

Es el caso de Rocío Miranda, exvoleibolista de Universitario de Deportes durante el 2009 al 2011. Ella se autoidentifica como hincha 'merengue' y expresó su malestar por la 'guerra' promovida por vándalos.

"Los verdaderos hinchas , alentamos, dejamos la garganta en los 90 minutos y nos sentimos orgullosos de nuestro equipo en las buenas y en las malas . Los verdaderos hinchas no cometen vandalismo , no tiran piedras , no hacen pintas ofensivas , menos agreden la propiedad privada ni agreden personas por el simple hecho de llevar un polo de otro equipo", señaló en su cuenta de Facebook.

Tras ello, recordó a los aficionados 'merengues' que el símbolo de 'Lolo' Fernández no se limita a una estatua, sino que los valores que pregonó trascienden del campo de juego.

"Lolo no es una estatua, no es un monumento, Lolo Fernández es la eternidad. Si alguien piensa que con eso borrarán lo que hizo, tendrían que borrar las millones de paredes, polos donde los hinchas lo tienen dibujado o tatuado", agregó.

Finalmente, exhortó a la hinchada 'crema' a "no responder con violencia". "No más guerra , estoy segura que a Lolo no le gustaría", sentenció la exvoleibolista.

Cabe recordar que la 'guerra' entre vándalos que se identifican con Universitario y Sporting Cristal inició el domingo con pintas en el Estadio Alberto Gallardo, tras lo cual este lunes hubo un ataque ante las sedes de los 'cremas' y destruyendo la estatua de 'Lolo' Fernández. Ambos clubes se unieron y condenaron estos actos en contra de la esencia del fútbol.