Jefe de la ONPE, Piero Corvetto, denuncia que fue agredido físicamente en Regatas Lima

¡No puede ser! El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales ( ONPE ), Piero Corvetto , ha denunciado a través de su cuenta oficial de Twitter que, fue agredido de manera física y verbal en el interior del Club Regatas Lima , y además, aseguró que la seguridad del establecimiento, no le brindó ningún apoyo.

"Lamento comunicarles que hace pocos minutos he sido agredido física y verbalmente al interior del Club Regatas Lima. Posdata: Seguridad del Club no me ha brindado los datos del agresor. Las fotos del agresor las adjunto. #BastaDeViolencia #Tolerancia #DemocraciaEsRespeto", indicó.