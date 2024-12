Imitador peruano de José Feliciano anunció su salida de Yo soy All Stars

El imitador peruano de José Feliciano, Sebastián Landa , anunció su salida de Yo soy All Stars de Chile ante la sorpresa del jurado conformado por Myriam Hernández, Christian Riquelme y Antonio Vodanovic. Nuestra compatriota mencionó que tiene nuevas propuestas.

"Hoy voy a dejar el programa. Gracias a ustedes se me han abierto puertas para mi carrera. Estoy agradecido con Yo soy Chile. Si no fuera por ustedes, no estaría yendo a donde partiré ahora", mencionó.