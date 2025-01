Juliana Oxenford a Beto Ortiz: "No te ligó hacerle campaña a López Aliaga ni a Keiko"

"Se han dicho muchas mentiras de mí en los últimos tiempos y lo sabe Beto Ortiz, porque él sabe que soy 'fosforito' y al decir tantas mentiras, una tras otra, y no voy a explotar antes ni lo voy a hacer ahora, porque entiendo tu desesperación. No te ligó haciéndole campaña a Rafael López Aliaga en la primera ni a Keiko Fujimori en la segunda".

La conductora, además, deslindó alguna relación con los candidatos de la pasada segunda vuelta. "No me voy a poner la camiseta de Keiko Fujimori porque para mí ella no representa la democracia, ni me voy a poner la de Pedro Castillo, porque tampoco me parece que lo haga".