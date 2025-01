Mike Bahía al eliminar a Jean Santa María de La Voz Perú: "Pude haber hecho más"

“En esta etapa de la competencia no se le puede permitir nada a nadie. Entiendo los nervios, entiendo las sensaciones, pero hay cosas que a un cantante o a una persona que quiere dedicarse a esto no se le pueden pasar. He sentido muy fofa la presentación (...)”, expresó la jurada Daniela Darcourt.

“En esta ocasión me estoy sintiendo mal, y no como las otras batallas que es porque no sé a quién voy a elegir, no sé a quién voy a elegir porque siento que ninguno de los dos yo logré que destacara. Quiero pedirles disculpas a ustedes y también al público que está viendo porque yo pude haber hecho más para que ustedes brillaran (...)”, mencionó el intérprete colombiano.