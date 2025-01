'Fideito' Menacho responde con divertido video a incidente con Mario Irivarren

En otra story, Fideito tomó con humor lo ocurrido y bromeó con lo sucedido. "Lo peor de todo es que no tengo nada que promocionar, no se vale", compartió.

Captura: Instagram

Por su parte, Irivarren contó su versión de lo ocurrido: "Supuestamente por querer salir en cámaras un rato más, eso no tiene sentido. De manera involuntaria me corría a la derecha y ni siquiera me he percatado que le puse la mano en el abdomen. No hay ningún tipo de mala intención"