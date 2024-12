Agente de seguridad aparta a periodista que intentó entrevistar a Jorge Muñoz

"Esa es una pregunta que no es pertinente. En la noche he dado respuestas al respecto, no me voy a volver a pronunciar", precisó molesto el burgomaestre.

En respuesta, el periodista pidió que: "Muéstrame usted en qué momento le he faltado el respeto, ¿preguntar es faltar el respeto? Yo sé hacer mi trabajo y tampoco le voy a decir que aprenda. He hecho mi trabajo (usted) Está equivocada, no me responde. Yo he preguntado con respeto. Siempre escucho y pregunto".