Horóscopo de hoy, jueves 19 de diciembre: tarot, número de la suerte y más del zodiaco

TAURO : 20 ABR- 20 MAY.: Tu idea del amor está pasando por un proceso de transformación. Tus ingresos económicos aumentarán considerablemente, ahorra y no gastes todo. Número de suerte, 5.

GEMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Estarás muy susceptible y cualquier situación que no puedas controlar te molestará. Tendrás la oportunidad de hacer una gran inversión, no la dejes pasar. Número de suerte, 17.