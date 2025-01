Dragon Ball Super: Granola cometió un error durante su pelea contra Vegeta

Mientras los seguidores de Dragon Ball Super esperan con ansias el estreno de la nueva película, ellos se entretienen leyendo el manga que se vuelve más emocionante en cada edición que se publica. El capítulo 74 no fue la excepción. Este episodio nos mostró la terrorífica transformación de Vegeta que asombró a Granola , sin embargo, antes que esto, el ceresiano tuvo grandes posibilidades de eliminar a su rival, pero cometió un grave error. ¿Qué pasó?

El personaje oriundo de Cereal se la pasó jactándose de su fuerza y no le daba el golpe final a su oponente. Por eso, el 'Príncipe de los saiyajines' despertó todo su poder.

Usuarios notaron este error durante la pelea entre Vegeta y Granola. Foto: Manga Plus

Es importante mencionar que la soberbia es una característica muy marcada de Vegeta y de Gokú, no obstante, tal parece que Granola también tiene ese defecto.

Recuerda si aún no has leído el capítulo, te recordamos que se encuentra disponible en el portal oficial Manga Plus o también te puedes dirigir a este LINK para que disfrutes de este combate. ¿Te lo piensas perder?