Dragon Ball Super: el error que cometió Vegeta durante su batalla ante Granola

Mientras los seguidores de Dragon Ball Super esperan con ansias el estreno de su película que será el 2022, ellos se deleitan con cada edición del manga. El capítulo 75 no fue la excepción ya que nos mostró la electrizante batalla entre Vegeta y Granola , sin embargo, dejó una gran sorpresa entre los lectores.

Cuando un guerrero alcanza el poder divino, debe liberarse de toda culpa, restarle importancia a todo lo que sucede en su exterior y sentirse muy confiado. No obstante, Vegeta no expulsó toda su fuerza debido a que él sabía que el ceresiano no era un villano y evitar hacerle mucho daño.