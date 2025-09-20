- Hoy:
'One piece', episodio 1144: fecha de lanzamiento, dónde ver y hora de estreno
El próximo capítulo de 'One piece' estará lleno de emociones y revelaciones. Se podrá ver en idioma original con subtítulos desde Crunchyroll.
El nuevo episodio de 'One piece' se estará centrando en los Gorosei y, como todos los estrenos, se liberará este capítulo en la plataforma de Crunchyroll. Entérate a qué hora estará disponible el nuevo estreno y fecha de estreno en diferentes países.
'One piece' es considerada como una de las series más largas de la historia por la cantidad de capítulos que tiene debido a la historia que se escribe en el manga. A raíz de ello, su éxito se ha trasladado a las plataformas digitales.
¿Dónde ver 'One piece', capítulo 1144?
El capítulo de 144 de 'One piece' está disponible en la plataforma de Crunchyroll que se podrá ver en audio original (japonés) y subtítulos en inglés. Para ver la versión doblada, los usuarios deberán esperar un poco para disfrutrarlo por completo.
A qué hora se estrena One Piece. | Foto: Captura
Hora de estreno del capítulo 1144 de 'One piece' en Crunchyroll
- México: 10:30 a.m.
- Colombia: 11:30 a.m.
- Ecuador: 11:30 a.m.
- Venezuela: 12:30 p.m.
- Chile: 1:30 p.m.
- Argentina: 1:30 p.m.
- Perú: 11:30 a.m.
- Bolivia: 12:30 p.m.
- Paraguay: 1:30 p.m.
- Uruguay: 1:30 p.m.
¿Cuándo se estrena el episodio 1144 de 'One Piece'?
El episodio 1144 de One Piece se estrenará el 21 de septiembre de 2025 y se titula "La Peor Pesadilla: Los Cinco Ancianos se Unen". En ese capítulo se mostrará a todos los Gorosei que se reunirán en Egghead. Se espera que usen sus formas de Fruta del Diablo, por lo que se podrá ver sus poderes por primera vez.
