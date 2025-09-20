0
'One piece', episodio 1144: fecha de lanzamiento, dónde ver y hora de estreno

El próximo capítulo de 'One piece' estará lleno de emociones y revelaciones. Se podrá ver en idioma original con subtítulos desde Crunchyroll.

Jasmin Huaman
Hora, fecha de estreno y dónde ver el capítulo 1144 de One Piece.
Hora, fecha de estreno y dónde ver el capítulo 1144 de One Piece. | Foto: Captura
El nuevo episodio de 'One piece' se estará centrando en los Gorosei y, como todos los estrenos, se liberará este capítulo en la plataforma de Crunchyroll. Entérate a qué hora estará disponible el nuevo estreno y fecha de estreno en diferentes países.

La segunda temporada de 'One Piece' llega a Netflix en el 2026.

PUEDES VER: ¿Cuándo se estrena la segunda temporada de 'One Piece'? Netflix confirma fecha y más detalles de la serie

'One piece' es considerada como una de las series más largas de la historia por la cantidad de capítulos que tiene debido a la historia que se escribe en el manga. A raíz de ello, su éxito se ha trasladado a las plataformas digitales.

¿Dónde ver 'One piece', capítulo 1144?

El capítulo de 144 de 'One piece' está disponible en la plataforma de Crunchyroll que se podrá ver en audio original (japonés) y subtítulos en inglés. Para ver la versión doblada, los usuarios deberán esperar un poco para disfrutrarlo por completo.

One piece

A qué hora se estrena One Piece. | Foto: Captura

Hora de estreno del capítulo 1144 de 'One piece' en Crunchyroll

  • México: 10:30 a.m.
  • Colombia: 11:30 a.m.
  • Ecuador: 11:30 a.m.
  • Venezuela: 12:30 p.m.
  • Chile: 1:30 p.m.
  • Argentina: 1:30 p.m.
  • Perú: 11:30 a.m.
  • Bolivia: 12:30 p.m.
  • Paraguay: 1:30 p.m.
  • Uruguay: 1:30 p.m.

¿Cuándo se estrena el episodio 1144 de 'One Piece'?

El episodio 1144 de One Piece se estrenará el 21 de septiembre de 2025 y se titula "La Peor Pesadilla: Los Cinco Ancianos se Unen". En ese capítulo se mostrará a todos los Gorosei que se reunirán en Egghead. Se espera que usen sus formas de Fruta del Diablo, por lo que se podrá ver sus poderes por primera vez.

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

