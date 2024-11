Coldplay en Perú 2022: ¿Desde cuándo y cómo comprar la preventa para concierto?

Vale decir, los autores de 'The Scinetist' y 'Yellow' no visitarían Perú desde su pasado concierto del 5 abril del 2016. Esta vez, por motivo del lanzamiento del disco 'Music of the Spheres', la banda de pop rock tiene una cita con los peruanos, quienes esperan escuchar sus hits en VIVO y en DIRECTO.