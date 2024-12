Luis Advíncula insultó a Jorge Luna por dejarlo en visto en redes sociales

¡Lo cuadró! El futbolista Luis Advíncula explotó contra Jorge Luna de 'Hablando Hue..' en redes sociales, por lo que decidió insultarlo. ¿El motivo? El reconocido improvisador lo dejó en visto por varios días y esto no toleró el popular 'Bolt'.

"Oe c*** tu también ves el mensaje cuándo c*** quieres no? Payaso de m***", se escuchó en la grabación. Como era de esperarse, los fanáticos del famoso programa solo atinaron a reírse por varios segundos al oír este singular mensaje.