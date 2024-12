Jossmery Toledo confirma propuesta para ser alcaldesa de SJL - VIDEO

Al ser consultada si estaba interesada en postular a la alcaldía de San Juan de Lurigancho , la ex PNP sorprendió al confirmar que tenía algunas propuestas para el sillón municipal o como regidoras, pero que se encontraba evaluándolas.

"Si he tenido propuestas, para regidora también, pero todavía estoy pensando. Tengo que analizar porque no quiero mancharme, pero si me gustaría estar en el poder", indicó emocionada.