Michella Elías duro contra EEG: "No volvería ni por toda la plata del mundo"

Michella Elías apareció este viernes 21 de enero en Amor y Fuego para revelar algunos detalles de su etapa en Esto es guerra, y llegó a sorprender tras revelar que la pasó totalmente mal. Por ello, aquí te contamos qué dijo exactamente la modelo y por qué no volvería al programa de América.

Como se sabe, la fémina estuvo una temporada en EEG y llegó a sufrir una fuerte lesión en la rodilla que la llevó a operarse, pero ningún compañero fue a visitarla. "En la televisión no hay amigos y bueno, me di cuenta a la mala, nunca fui importante para ellos, nunca me sentí querida ahí”, comentó.

Asimismo, reveló que su etapa en el reality de competencia fue tan malo que le ha quedado grabada en la memoria, por lo que no volvería a pisar dicho escenario. “Antes me moría por volver pero la verdad que ahorita tengo los peores recuerdos”, explicó Michella.

“Sentía que no les servía, dentro del reality hay personas que les funcionan y otras que no y yo no les funcioné en algún momento... Ni por toda la plata del mundo regresaría, ni siquiera me han llamado y no creo que me llamen porque nunca fui importante para ellos, nunca me sentí querida”, precisó la modelo y sorprendió a muchos.