Laura Bozzo se arrepiente de apoyar a Alberto Fujimori: "me duele en el alma"

La 'abogada de los pobres' por primera vez señaló que está arrepentida de haber apoyado en algún momento al expresidente Alberto Fujimori. "Es una de las cosas que más me arrepiento y me duele en el alma haberme dejado llevar por ese glamour y el poder", señaló Laura.

Además, recordó que fue enjuicida durante su gobierno. "En el 95 fui enjuiciada por el gobierno de Fujimori y Montesinos, y mi madre me sacó de la cárcel. Ellos me enjuiciaron cuando yo apoyaba a Ricardo Belmont. Lo que yo quería apoyar era la lucha contra la subversión, pero no debí haberme metido en eso", aseguró.

"En un momento sí, en aventarme de un sitio, pero nunca hice nada, primero por mis hijas. Alejandra depende mucho de mí, pero antes de Alejandra, por Dios, él siempre va a estar conmigo, no me va a soltar la mano. Dios me va a salvar y me pasó", contó la conductora.