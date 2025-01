Ethel explota contra Luciana: "No nos metas en el mismo saco queriendo agredirnos"

En la edición del lunes 21 de febrero, Luciana Fuster denunció en el regreso de Esto es Guerra que había sufrido acoso en redes sociales. Sin embargo, esto casi la pone en contra de Ethel Pozo y América Hoy.

Y es que la modelo e influencer fue una de los fichajes en el primer programa de 'EEG 10 años', donde se refirió al acoso que habría recibido en redes sociales y en las calles.

Por ello, las cámaras de América Hoy fueron a entrevistar a Fuster a su salida del estudio del reality de competencia, sin esperar de que ella se mostraría cortante y evitaría declarar al programa.

“No quiero hablar de eso. No quiero hablar de eso, porfa, de verdad y más que en su programa no me ayudan mucho con esos temas”, le dijo bastante molesta, dejando entrever que el matinal sería parte de la campaña en su contra.

Esto no agradó a Ethel Pozo, quien no dudó en responder al desplante de la integrante de EEG y le recomendó tomarse un descanso lejos de la TV.

"En este programa que es un magazine, Luciana, tocamos todos los temas, cocina, psicología, espectáculos, de todo y por supuesto hemos tocado en algún momento tu nombre porque tú ya eres una figura televisiva, pero de ninguna manera ha sido para hacerte sentir mal", indicó con rostro serio.

"Repito, cuando tengo algún problema, voy a la psicóloga porque nos orienta. Creo yo que en estos momentos debes estar acompañada de tu familia, tomarte un tiempo como ha dicho Mario y descansar porque a veces parece que es la gente la que nos está, no metas a todos en un mismo saco, queriendo agredirnos, pero no, acá por supuesto que no. Has estado en el ojo público sin duda, pero queríamos conversar contigo, bueno, no quiso", señaló la Pozo.

Luciana Fuster denuncia campaña de acoso

Como se recuerda, la actual pareja de Patricio Parodi reapareció en el popular reality de competencia 'Esto es Guerra' y se mostró sumamente afectada por una supuesta campaña de bullying que se ha generado en su contra.