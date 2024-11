Guty Carrera reveló que pensó en suicidarse tras ser demandado por Alejandra Baigorria

"Me acusaron de violencia psicológica, algunos personas también dijeron que hubo violencia física también, inventaron episodios de sangre, que la hice correr a uno de los grifos, nunca apareció ninguna prueba y el Poder Judicial determinó que no soy para nada culpable", indicó.

"Yo me acuerdo que vivía en el piso 19, vi cinco minutos ‘El Valor de la Verdad’ y me afectó muchísimo. Dije: ‘mi vida se acabó'. Me acerqué al balcón y pensaba cómo me tiro, de frente, parado, de repente me rompo las piernas... Era un momento muy fuerte y lo pensé mejor por mi familia", manifestó.

"Yo soy católico y hablé con un padre cuando estaba pasando por ese momento y me confesé. Yo me confesé y le dije todo al padre... El padre me dijo: ‘si tú no perdonas a las personas que te han dañado, que te han lastimado, tú no vas a avanzar porque vas a estar estancado’ (...) Yo he perdonado a todos, yo puedo ver a la cara a cualquier persona, inclusive a ella", expresó.