Jesús Alzamora arremete contra los sueldos de los chicos reality: "Yo he estudiado"

"Me habían dicho: 'te vamos a hacer un aumento', porque tenía un sueldo que no correspondía al trabajo que estaba haciendo. Pero, había visto una factura de un chico reality que había llegado al programa y por ir una vez le habían pagado el mismo sueldo que yo ganaba al mes. O sea, yo me he preparado, he estudiado, he trabajado, no me pareció justo", manifestó.