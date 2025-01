Pamela Franco lució con ORGULLO la camiseta de Christian Cueva en Cusco: "Buena suerte"

En la previa al inicio de La Noche del Rojo Imperial , Pamela Franco estuvo en boca de todos al no solo ser parte del show de presentación, sino también que fue captada luciendo la camiseta con el dorsal 10 con el nombre de Christian Cueva .

Antes de concluir el enlace, el hombre de prensa pidió a la ex de Christian Domínguez darse la vuelta para mostrar, una vez más, el número 10 que lucirá en la temporada 2025 Christian Cueva jugando por Cienciano del Cusco .

En su arribo al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima , Pamela López compartió el mismo vuelo con los padres de Christian Cueva y, cuando descendieron del avión, la progenitora de 'Aladino' no dudó en lanzarle una serie de improperios que fueron grabado por la empresaria así como diversos testigos en el terminal aéreo.

"Eres mala, no nos dejas ver a nuestros nietos, pero te tomas fotos cuando vienes a emborracharte con tus amigas y personas de dudosa procedencia. Todo está grabado (...) Eres tan miserable que sacas otras cosas. Eres tan mala madre, pero te pintas de buena madre, porque te vas a lucrar. Señora cristiana", se escucha decir a la mamá del 10 de Cienciano del Cusco .

Tras el bochornoso momento, Pamela López reveló al programa Amor y Fuego que acudió a la comisaría a realizar la denuncia respectiva por agresión psicológica y verbal: " Estoy sentando una denuncia por violencia psicológica y verbal. Estoy en la comisaría (...) a raíz que salí en el programa (Amor y Fuego), salió el hermano con toda su rabia y furia a hacer su publicación, trato de ignorar y no darle importancia, porque sé muy bien cómo son ellos y su proceder".

Además, reveló otros insultos que le habría lanzado la su exsuegra: " Me gritó cosas muy hirientes, llamó 'bruja' a mi madre, me dijo que yo chantajee a su hijo para que se case conmigo. Que yo le enseñé a tomar a su hijo (...). Los tres hijos que tiene ella (la madre de Christian Cueva) son agresivos y no miden sexo, edad y condición cuando se trata de defender sus ideas".