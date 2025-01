¿Oficializó su romance con Xiomy Kanashiro? Farfán publicó romántica foto: "Me enseñaste a querer"

Jefferson Farfán no deja de captar la atención de sus seguidores. En esta ocasión el exjugador de Alianza Lima decidió compartir en su cuenta de Instagram diversas fotografías, pero en una de ella se luce junto a una joven, a la cual le está agarrando la mano.

Farfán publicó foto con joven que sería Xiomy Kanashiro. (Foto: Instagram)

Mientras que personajes de la farándula peruana, como Leslie Moscoso y otros, solo dejaban iconos de fuego y corazones. Los seguidores del exseleccionado no dudaron en etiquetar a Xiomy Kanashiro, fiel a su estilo, el '10 de la calle' solo atinaba a escribir: "Dame luz (...) Ama".

"Tú me enseñaste a querer, me enseñaste a bailar. (...) Y yo he tenido muchas novias, pero como tú ninguna", es una parte de la canción de Bad Bunny que acompaña la publicación de Jefferson Farfán. Hasta ahora, el conductor de 'Enfocados' y Xiomy Kanashiro han confirmación que tienen una relación públicamente.