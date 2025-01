Samantha Batallanos revela que hubo coqueteos con Vinicius Jr.: "Es un moreno lindo"

Por si fuera poco, Samantha Batallanos confesó que su padre, al enterarse de lo sucedido, quedó sorprendido, pero que ella desconocía de la relevancia del futbolista en el mundo del deporte. "No sé de fútbol, sé que es de Brasil y que es un moreno lindo", dijo. "Así como me habla a mí, ¿con cuántas mujeres no hablará? Yo no tomo en serio eso, ¿qué voy a tomar en serio a alguien que me escribe y tiene esa posición? ¿A cuántas mujeres no le escribirá lo mismo?", agregó.