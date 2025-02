Shakira en Perú: qué pasará con el concierto, últimas noticias y estado de salud de la colombiana

Shakira lanzó un comunicado en sus redes sociales comunicado que no se encontraba en condiciones para presentarse en su concierto. " Lamento informarles que anoche (sábado) tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento".

Al parecer, según lo mencionado por diferentes medios e influencers, la intérprete tuvo que ser llevada de emergencia a una clínica local por un cuadro abdominal alrededor de las 5:00 A.M.

No. Por el momento no se tiene ningún dato oficial enviado desde al productora que la trajo hasta Perú, por lo cual no se sabe específicamente qué pasará con los shows que generaron tanta expectativa.