Shirley Arica mostró el mensaje de Advíncula tras 'encerrona': "Para qué lo iba a mencionar"

"Advíncula en algún momento me escribió. Me dijo: 'Hola, qué tal, cómo estás'", comentó la modelo peruana. Además, manifestó que lo conoció por primera vez en la 'encerrona'. De acuerdo a lo mencionado por la 'Chica realidad', el lateral no participó en los eventos posteriores a la reunión.

"Pero yo no iba a hablar de él. Cuando me escribió, ya lo había conocido. Yo lo conocí ahí (en la encerrona). Me escribió en esa época, hace años, de ahí no hemos vuelto a tener comunicación. Pero yo no lo iba a ‘quemar’ ni hablar mal de él porque me parece un caballero, no se comportó mal en la reunión", mencionó Shirley Arica.